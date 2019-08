Milák Kristóf: Nagyapám ültetett le a Forma-1 elé

Milák Kristóf még mindig sokkban van, kell egy hónap neki, amíg feldolgozza a vb-aranyat és a világcsúcsot. Eddig 8 ezren követték, most már 44 ezren. A 200 pillangó nem megy ész nélkül, azért szereti.

Az úszók kapitánya, Sós Csaba az egyetlen ember, akire Milák Kristóf hallgat. A kapitánnyal értékeltük az öt aranyat hozó vizes-vb tanulságait. Mikor tud úszni a legjobban Hosszú Katinka? És ki tudna leteríteni egy medvét is? Névsorolvasás.

A Hungaroringen nézi a Forma-1-et Milák Kristóf, világbajnok úszónk szombat kora délután, egy órával az időmérő előtt tűnt fel a paddockban, és ha már ott volt, nyilatkozott az M4-nek és beszélt az újságírókkal.

Kiskoromban gyakrabban követtem a Forma-1-et, mint most, jelenleg kevesebb időm van. De még mindig nagyon imádom, kicsi voltam, mikor elkezdtem nézni, nagyapám ültetett le a tévé elé, és akkor most ezt nézzük! Ő nagy sportkedvelő, tenisz, kézilabda, autósport, ezeket szereti

- mesélte a 200 méteres pillangóúszás világbajnok világcsúcstartója.

"Sebastian Vettel a kedvenc pilótám, mindig is ő volt. Kedvenc csapatom nincs, mondhatnám, hogy a Ferrari, de inkább, ahol Vettel van" - foglalta össze, miért, illetve kiért lelkesedik leginkább.

A 19 éves sportoló hétvégén is aktív, de igyekszik az F1-re időt szakítani.

"Szombat reggel is van edzésem, ezért az időmérőkről le szoktam maradni, a futamot próbálom követni, ha nem felejtem el. Fel kell kelnem vasárnap, nehéz betartani, hogy ne aludjak délig, de mindig próbálom megnézni a versenyt."

Nagyon fiatal még, nem csoda, hogy most van kint első alkalommal a pályán.

"A Hungaroringen most vagyok először, és élőben Forma-1-es versenyen is most vagyok először."

Maga is aktív pilóta, a közúton:

"Szeretek vezetni. Gyorsan, de kulturáltan".

És ki lesz az első három a Magyar Nagydíjon?

"Nem várok semmi, szeretném megnézni. Azért jöttem, hogy élvezzem, nem azért, hogy esélyt latolgassak. Itt leszek vasárnap is!"