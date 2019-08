Ferrari: A leszorítóerőre kellett volna fókuszálnunk

A Ferrari számára eléggé csalódást keltő volt eddig az idei Forma-1–es szezon, mert ugyan a tesztek során az ő autójuk volt a leggyorsabb, a Mercedes rendszeresen megverte őket. Azt eddig is sejteni lehetett, hogy a leszorítóerő hiánya lehet a probléma, de Mattia Binotto csapatfőnök most beismerte, hogy az idén hatályba lépő aerodinamikai szabályváltoztatások, és a 2019-es gumik miatt tényleg erre kellett volna fókuszálniuk a tervezésnél – írja az Autosport.

A szezon negyedénél azt írtuk, hogy a Ferrari 2019-es autója egyértelműen a maximális végsebességre lett belőve, a kanyarokban viszont nem valami hatékony, mert az első tengelyen hiányzik az alacsony tempós leszorítóerő és tapadás. Binotto most lényegében ezt támasztotta alá, sőt, azt is hozzátette, hogy az idei gumikat is jobban ki tudná használni a Ferrari, ha nagyobb lenne a leszorítóerő az autóin.

A csapatfőnök azt is elmondta, hogy a szezon előtt arra számítottak, hogy átlagban egy szinten lesznek majd a Mercedes-szel, így a konzisztens rossz teljesítmény eléggé meglepte őket. Binotto szerint az természetes, hogy egyes istállók jobban teljesítenek egyes versenyeken, a Ferrari viszont átlagban sem teljesített jól, ez pedig a jelek szerint tényleg a hibás tervezésnek köszönhető.

(Borítókép: Sebastian Vettel a Magyar Nagydíjon 2019. augusztus 3-án. Fotó: Lars Baron / Getty Images)