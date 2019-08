A Ferrari továbbra is harcol a 2021-es szabályok ellen

Továbbra sincs megelégedve a 2021-től életbe lépő Forma-1-es szabályrendszerrel a Ferrari, az istálló csapatfőnöke, Mattia Binotto pedig elmondta, harcolni fognak az egységesítés ellen – írja az Autosport.

A júliusban nyilvánosságra hozott tervrajzok alapján a 2021-es autók több eleme is egyszerűsítve lesz a mostani állapothoz képest, emellett pedig a kerekek és a fékrendszer is egységesek lennének. A szabályok persze még nem véglegesek, az egységesítés mértéke még változhat az októberi aláírásig, az pedig egyértelmű, hogy a Ferrari nincs megelégedve ezzel a törekvéssel.

Nem vagyok boldog. A kezdetek óta elleneztük az egységesítést, most pedig úgy érzem, hogy túlságosan elmentünk ebbe az irányba.

– mondta Binotto, hozzátéve, hogy azért ellenzik a sztenderd alkatrészeket, mert ez szembemegy a sport DNS-ébe kódolt versengéssel.

Emellett arra is kitért, hogy ugyan a Liberty ezzel is fenntarthatóbbá akarja tenni a Forma-1–et, egyáltalán nem biztos benne, hogy az új alkatrészekhez szükséges tervezés és munka miatt nem lesz így is ugyanolyan drága az autó. Binotto szerint a szintén a 2021-es szabályokkal belengetett költségvetési plafon bevezetése miatt sem lenne sok értelme az egységesített alkatrészeknek, mert ez önmagában is kellően korlátozza majd a csapatokat.

A Ferrari csapatfőnöke az aerodinamikai változtatásokkal sincs megelégedve, egyrészt mert szerinte az új szabályoknak rengeteg nem várt következménye lehet, másrészt pedig mert úgy véli, hogy ennek továbbra is meghatározó tényezőnek kell lennie a teljesítmény szempontjából.