Sínbe tették a mcLarenes F1-pilóta lábát

Sínbe került a McLaren-versenyző Lando Norris bal lába, miután nyaralása alatt ínhúzódást szenvedett. A pilóta egyik közösségi oldalán megmutatta a sérülés eredményét, de állítja, a dolog nem komoly, ott lesz hétvégén a Belga Nagydíjon.

A vakációja alatt futás közben közepesen begyulladt egy ín a bal lábában, de nem számítunk arra, hogy ez befolyásolná a szereplését a Belga GP-n. Pár napig elővigyázatosságból sínben marad, de sokkal drámaibban néz ki az egész, mint amennyire komoly valójában

- közölte a McLaren a GPToday.net-tel.

Lando Norris

Az újonc Norris 24 pontot szerzett eddig első F1-szezonjában, a McLaren ennek is köszönhetően áll negyedik helyen a világbajnokságban, a három utolérhetetlen nagycsapat - Mercedes, Ferrari, Red Bull - mögött.

A McLarennek biztosra kell mennie, a negyedik hellyel az év végén sok pénzt keresnének, tízmilliók múlnak rajta, ha hátrébb csúsznak, így szinte biztosan ott lesz Spában Szergej Szirotkin, az istálló tartalékversenyzője. Sőt, akár egy szabadedzésre be is ültethetik, hogy ha Norris lábával menet közben történne valami, akkor gond nélkül beugorhasson helyette az orosz, és szükség esetén indulhasson a versenyen is.