Leclerc Spában húzta be első F1-győzelmét

Charles Leclerc nyerte a Belga Nagydíjat vasárnap délután Spában, ez a monacói Forma-1-es pilóta első győzelme a sorozatban és a Ferrari idei első sikere.

Végig feszült volt a futam, Leclerc hiába vezetett majdnem végig, az utolsó méterekre veszélybe került az első helye. A győzelem kulcspillanatai:

tökéletesen jött el a rajtnál,

a 22. körben, féltávnál, ideális pillanatban cserélt kereket,

pár körrel később csapattársa, Vettel visszaengedte őt az élre,

nagyon ügyesen vigyázott a gumijaira a végéig,

nem pánikolt be, amikor Hamilton a végén ráment.

A rajt sima volt, de az első kanyar már nem, Verstappen ütközött Räikkönennel, az Alfa két kerékre állt, de továbbment, a Red Bull viszont az Eau Rouge-ban felfüggesztéstörés miatt kicsúszott.

Leclerc vezetett Vettel előtt, akinek vissza kellett előznie Hamiltont az első kanyar után. A német ferraris cserélt kereket legkorábban az élmezőnyből, csapattársa csak hat kör múlva követte, a Mercedesek még egy-egy körrel később.

Vettel élre került a boxkiállások után, de nagyon jöttek rá a többiek a frissebb gumikon, a Ferrari meg is kérte, hogy engedje el Leclerc-t, amit a négyszeres bajnok megtett. Hamilton is megelőzte Vettelt, Bottas csak azért nem, mert a ferraris második kerékcsere mellett döntött. A negyedik helyre szorult, és ott is maradt a végéig.

Leclerc 6 másodperc előnnyel indult a hajrára, Hamilton nagyon közelített. Az utolsó öt körben másodpercenként dolgozta le a hátrányát, de még a zárókörre sem tudott olyan közel, 1 másodpercen belülre kerülni, hogy nyithassa a hátsó szárnyát. Így hiába került Leclerc sarkába az utolsó kanyarra, már nem volt ideje előzni. "A 44 a kedvenc számom, de most örültem volna, ha eggyel több kör van" - mondta a célban.

Leclerc, Hamilton, Bottas, Vettel lett a végső sorrend, az ötödik hely drámaian dőlt el. A mclarenes Lando Norris birtokolta azt zseniális versenyzéssel, de az utolsó körben megállt alatta a kocsi. Sergio Perez örökölte meg a pozíciót, de a Red Bullban első versenyét futó Alexander Albon megelőzte a mexikóit. Sokadik nagy manővere volt ez, korábban Ricciardo mellett is szenzációsan okosan ment el. Ötödik lett a mezőny végéről indulva (motorcsere miatt kapott büntetést). A Red Bull valószínűleg megtalálta benne Verstappen hosszú távú csapattársát.

A top10-et Perez, Kvjat, Hülkenberg, Gasly és Lance Stroll zárta, ők lettek a pontszerzők.

Leclerc a célban a szombaton halálos balesetet szenvedő Anthoine Hubert-re emlékezett, neki ajánlotta első győzelmét. Visszafogottan örült a célban, a pezsgőt sem locsolta ki a dobogón, ahogy Hamilton és Bottas sem.

A 21 éves versenyző 13. ferraris futamán győzött először, második F1-es évében, tavaly az Alfánál kezdett.

Nagy sansza van a duplázásra, pénteken kezdődik az Olasz GP, ahol a Ferrari a spái motorelőnyét látva újra favorit lesz.

Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps (44 kör, 308,052 km, a pontszerzők): (44 kör, 308,052 km, a pontszerzők):

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:23:45.710 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 0.981 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 12.585 mp h.

4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 26.422 mp h.

5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:21.325 perc h.

6. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1:24.448 p h.

7. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1:29.657 p h.

8. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:46.639 p h.

9. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 1:49.168 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:49.838 p h.

leggyorsabb kör: Vettel, 1:46.409 perc (36. kör)

pole pozíció: Leclerc



A vb-pontversenyek állása 13 futam után (még 8 van hátra):



pilóták:

1. Hamilton 268 pont

2. Bottas 203

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 181

4. Vettel 169

5. Leclerc 157

6. Gasly 65

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 58

8. Kvjat 33

9. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 31

10. Albon 26

11. Lando Norris (brit, McLaren) 24

12. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 22

13. Pérez 21

14. Hülkenberg 21

15. Stroll 19

16. Kevin Magnussen (dán, Haas) 18

17. Romain Grosjean (francia, Haas) 8

18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1

19. Robert Kubica (lengyel, Williams) 1

20. George Russell (brit, Williams) 0



csapatok:

1. Mercedes 471 pont

2. Ferrari 326

3. Red Bull 254

4. McLaren 82

5. Toro Rosso 51

6. Renault 43

7. Racing Point 40

8. Alfa Romeo 32

9. Haas 26

10. Williams 1

(Borítókép: Charles Leclerc. Fotó: Srdjan Suki / MTI / EPA)