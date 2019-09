Hajszálon múlt, hogy Maldonado a Ferrarihoz szerződjön

A most 34 éves, jelenleg az endurance-vb-ben induló Pastor Maldonado volt a Forma-1 hivatalos podcastjének, a Beyond the Gridnek a vendége a héten, és a venezuelai pár meglehetősen erős állítást tett az adásban.

Ezek közül az egyik legérdekesebb, hogy 2013-ban rettentő közel állt ahhoz, hogy a Ferrarihoz szerződjön 2014-re. Az olasz csapat végül Kimi Räikkönent választotta.

Én voltam a menő, az új fiú az F1-ben. Olyan, mint most Max Verstappen, vagy akkoriban Robert Kubica, mindenki engem akart, mindenki engem keresett, mindenki velem akart beszélni

– mondta Maldonado, aki szerint rettentő közel került a Ferrarihoz, olyannyira, hogy ő igazából már a bejelentést várta, de végül mégsem lett semmi a bombaüzletből. Részben talán azért, mert Maldonado főszponzora, a venezuelai állami olajvállalat (PDVSA) konfliktust jelenthetett volna elég sok csapatnál a támogatók szintjén.

Később, 2014-ben végleg bezárult a Ferrari kapuja előtte, amikor a szezon elején Stefano Domenicali, majd a szezon vége felé Luca di Montezemolo is távozott a csapat éléről gyors egymásutánban. Perzse az sem segített, hogy Maldonado 2014-es csapata, a Lotus mélyen az elvárások alatt teljesített a nem túl megbízható Renault-motorral.

A 2011-15 között összesen 95 F1-futamon induló Maldonado 2012-ben, mindössze a 24. futamán nyert először az F1-ben az akkori Spanyol Nagydíjon a Williamsszel, ám utána egyszer sem tudott dobogóra állni, és gyenge teljesítménye, illetve a meglehetősen sok okozott balesete miatt 2015 után kikopott a Forma-1-ből.