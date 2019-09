Leclerc nyerte a hatalmas cikivel záruló olasz időmérőt

Esőben és szárazon is a Ferrari uralta az Olasz Nagydíj szabadedzéseit, a szombati, főleg a szélárnyékolás gyakorlására, kikísérletezésére használt harmadik szabadedzésre viszont már minimálisra csökkent a monzai pályán kvázi otthon versenyző olasz csapat előnye, Sebastian Vettel ugyanis csak 32 ezredmásodperccel volt gyorsabb Max Verstappennél. Az edzésen egyébként szokatlanul sűrű lett az élmezőny, 7 pilóta ideje is fél másodpercen belül volt, és az is kiderült, hogy az időmérőn szinte biztosan nem lehet majd lágy gumitól eltérő keverékkel továbbjutni, tehát nem lehet előre taktikázni a vasárnapi futamra.

De a szabadedzéses köridők alapján az is elképzelhetőnek tűnt, hogy megdől Kimi Räikkönen 2018-as pályacsúcsa, az 1:19,119-es idő, ami a Forma-1 történetének leggyorsabb (átlagtempójú) köre.

Az időmérő első harmadában a hétvégi motorcseréje miatt amúgy is a mezőny végére sorolt Max Verstappen került bajba – négy perccel a Q1 vége előtt még nem volt mért köre, amikor a Sergio Pérez alatt megálló egyik Racing Point miatt rövid időre megszakították az edzést. Verstappen ugyan rohamtempóban kiért a pályára, de nem volt elég erő a kocsijában, így meg sem próbált éles kört menni, beletörődött, hogy az utolsó rajthelyről vág majd neki a vasárnapi futamnak.

A Q2-ben az élmezőny már 1:20 alatti köröket ment első próbálkozásra is, Charles Leclerc 4 tizedre volt az F1 leggyorsabb körétől, ám végül nem ő, hanem Lewis Hamilton nyerte a harmadot, igaz, a fő tét még később jött csak. Amíg a Q1-ben nem volt meglepetés a kiesők között, addig a Q2-ben volt a továbbjutóknál, ugyanis Lance Stroll facsart ki Q3-at érő köridőt a Racing Pointból.

Az utolsó harmadik Leclerc nyitotta az élen, de az első gyors körök után egyből kisebb megszakítás is jött, Kimi Räikkönen ugyanis a falban kötött ki a célegyenesre fordító kanyar, a Parabolica közepén. A finn pilóta az Alfa Romeo hátulját törte meg csúnyán, ami után elképzelhető, hogy váltócserére lesz szüksége, így nem garantált a 10. rajthelye. Az Alfa mentése közben ismétlésen látszott, hogy Sebastian Vettel ha centikkel is, de elhagyta a pályát 4 kerékkel, az idejét viszont nem vették el.

Az újraindítás után elég kényelmesre vették a csapatok az indulást, ráadásul a boxból a mezőnyt kivezető Lance Stroll lassúra vette a tempót, így a kilenc pilótából egyedül csak Carlos Sainz tudott mért kört kezdeni, aki végül a hetedik rajthelyet szerezte meg. A többieknek egymást feltartva-kerülgetve az első mért körükkel kellett beérniük, így végül maradt az időmérő Q3-as szakaszának elején kialakult sorrend:

Charles Leclerc szerezte meg a pole-t, melle Lewis Hamilton indulhat majd, a második sorból pedig Valtteri Bottas és Sebastian Vettel rajtolhat majd vasárnap.

Persze, csak az időmérő után indított vizsgálat után meg nem büntetnek valakit feltartás vagy túl lassú vezetés miatt.

Ezzel együtt sem Räikkönen pályacsúcsa, és így az F1 leggyorsabb köre sem dőlt meg.