F1: a technikai főnök elismerte, megkavarnák az időmérőt

A szeptember eleji Belga Nagydíj óta aktívan terjed az F1-en belül a Ross Brawnig visszakövethető pletyka, miszerint a Forma-1 jövőre megkavarná az időmérő formátumát, hogy kevésbé kiszámítható futamok jöjjenek.

A lehetséges verziók között az időmérőt kiváltó, fordított rajtrácsos sprintverseny is felmerült, amiről gyorsan meg is szondázták a szombati időmérő után Sebastian Vettelt és Lewis Hamiltont is, akik gyorsan jelezték, szerintük finoman szólva is rossz irány lenne. „Nem tudom, melyik lángelme állt elő az ötlettel, de nem ez a megoldás. Elég rossz irányból közelít a probléma felé” – mondta róla Hamilton, de a szingapúri időmérőt megnyerő Charles Leclerc sem volt oda a gondolattól, hogy a legjobbak a mezőny végéről kezdjék a futam rajtsorrendjét meghatározó sprintversenyt.

Mivel az időmérő végi interjúkon keresztül az élő tévéközvetítésekbe is eljutott a felvetés, az F1 technikai igazgatójának, Ross Brawnnak muszáj volt reagálni a hozzá visszavezetett pletykára.

Zajlik az egyeztetés a 2020-as kísérletezés kapcsán, amivel az időmérőt alakítanánk át, hogy kevésbé kiszámítható futamokat kapjunk

– olvasható Brawn nyilatkozata a Forma-1 honlapján. Brawn hozzáteszi, hogy a kísérletezés szón van a fő hangsúly, nem végleges változtatásokat terveznek, ám a felmerülő ötleteket nem lehet csak szimulációval tesztelni, élesben is ki kell próbálni azokat, hogy kiderüljön, működnek-e. Egyben azt is világossá tette, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség 2020-ban pár futamon biztosan kipróbálná a fordított rajtrácsos verziót, amire összességében pozitív visszajelzést kaptak.