2021-től újra McLaren-Mercedes lesz az F1-ben

A 2020-as Forma-1-es szezon végén megszakítja együttműködését a Renault gyári csapata és a McLaren, jelentette be a francia csapat a 2019-es Orosz Nagydíj időmérőjének reggelén. A McLaren viszont egyből rá is talált a francia motorgyártó utódjára: 2021-től újra a Mercedesszel dolgoznak együtt.

A Renault közleményében a francia gyártó sportigazgatója, Cyril Abiteboul arról beszél, hogy a gyártó és a csapat együttműködése alatt a McLaren a 9. helyről a 4. helyre küzdötte fel magát a csapatsorrendben, tehát egyértelmű sikerről beszélhetnek, ám világos, hogy a 2020 végén lejáró szerződés után más lesz a két szereplő prioritása, és mivel a 2021-es szezon minden csapat számára kulcsfontosságú lesz, ezért úgy döntöttek, hogy a saját csapatukat helyezik előtérbe, hogy a Renault is visszatérhessen a topcsapatok közé.

A szombat reggeli bejelentés után szinte azonnal közölte a McLaren, hogy a 2021-es idénytől újra a Mercedes motorjait használják majd. A McLaren 1995-2014 között használta a Mercedes motorjait, ez idő alatt egy csapatbajnoki címet szereztek 1998-ban, emellett pedig hétszer voltak másodikok és ötször harmadikok. A két évtized alatt egyéniben emellett három bajnoki címet szereztek, 1998-ban és 1999-ben a pont a bejelentés napján 51. éves Mika Häkkinen lett világbajnok, 2008-ban pedig Lewis Hamilton volt a legjobb.

A McLaren-Mercedes együttműködés visszatérését a Mercedes is megerősítette, hozzátéve, hogy remélik, a jövőben a McLaren újra meghatározó csapat lesz az F1-ben, akár úgy is, hogy a Mercedes gyári csapatával küzd a bajnoki címért – ezzel az eddigi legerősebb jelet mutatva arra, hogy a Mercedes hosszabb távon is marad gyári csapatként a Forma-1-ben.