Megszívatta magát a Ferrari Szocsiban

Nyert versenyt engedett el a Ferrari az Orosz Nagydíjon vasárnap, annyira, hogy a futamot Lewis Hamilton nyerte, sőt, a Mercedes kettős győzelemmel zárt.

A rajttól tökéletesen jöttek el az olasz kocsik, az első helyről rajtoló Charles Leclerc szélárnyékot adott a harmadik kockáról startoló Sebastian Vettelnek, aki remekül indult, legyorsulta Lewis Hamiltont, aztán csapattársa segítségének köszönhetően elsőként fordult.

A Ferrari ez után azonnal felszólította Vettelt, hogy adja át az első helyet Leclerc-nek, de a német nem tette meg. Gyorsabb volt, és négy másodperc fölé növelte előnyét az élen. Ment, ahogy tudott, autóversenyzőként nehéz ebbe belekötni. (Leclerc a végén elmondta, a terv az volt, hogy szélárnyékot adjon a csapattársának, segítsen neki.)

A Ferrari aztán megoldotta a pozíciócserét, a múlt heti, szingapúri futammal szemben most Leclerc-t hozták előbb kerékcserére, a 23. körben, Vettel csak a 26.-ban jött ki, és állt vissza Leclerc mögé. Az élre Hamilton került, a 28. körben pedig ölébe hullott a győzelem: Vettel autójában elromlott az egyik hibrid feltöltő rendszer, a Ferrari lelassult, kiállt az egyik bukótérben, veszélyes helyen.

Azonnal bemutatták a virtuális biztonsági kocsis (VSC) jelzést, az autóknak lassítaniuk kellett, ami a legtökéletesebb pillanatban jött a Mercedesek, különösen Hamilton számára.

Kiállt kerékcserére, majd a többiek lassú tempójának hála visszament az első helyre.

A VSC után George Russell a Williamsszel egy balkanyarban a falnak ment, ekkor már a valódi biztonsági kocsit küldték be. A Ferrari pedig úgy gondolta, hogy friss gumikon Leclerc megelőzi majd mindkét Mercedest, így újra kerékcserére hívta a monacóit, és tálcán adta át Valtteri Bottasnak a második helyet - sejthető volt, hogy a Mercedesnek pedig a kettős győzelmet.

Lecler kissé szorongatta, de a megmaradt 22 körben igazából támadni sem tudta Bottast, miközben Hamilton vígan elhúzott az élen.

A Ferrari hiába volt gyorsabb körönként legalább 3 tizeddel a Mercedesnél, de Vettel kiesésével, illetve azzal, hogy a német nem a pálya biztonságos helyén állt meg, lábon lőtte magát, és odaadott egy megnyert versenyt a legnagyobb ellenfélnek.

Hamiltoné lett a végén a leggyorsabb kör is, 26 pontot szerzett, 73 pontra növelte előnyét a Szocsiban másodikként befutó csapattársa előtt. Leclerc-nek maradt a harmadik hely, a bajnokságban is ez a pozíció az övé, de már több mint 100 ponttal le van maradva Hamiltontól. A vb rég óta egyesélyes, most már célegyenesbe is fordult Hamilton a hatodik világbajnoki címéért.

Sokat mondó volt, hogy Vettel kiesése után mosolyogva nyilatkozott, ha pedig megnézzük, hogy esett ki és hol állt meg, nehéz nem azt feltételezni, hogy nem szándékosan szúrt ki a Leclerc-rel: jól látszik, hogy simán lemehetett volna a pályáról, ahol lelassult, pont van egy kihagyás a falban, de ő inkább a bukótérben hagyta a kocsit:

Nyilvánvaló volt, hogy VSC vagy igazi biztonsági autó jön. A Ferrari-főnökség hibája persze, hogy nem szólt Vettelnek, hogy ha tudja, hagyja biztonságos helyen a kocsiját.

A történtekhez tudni kell, hogy 2015 óta Vettel a Ferrari első számú pilótája, de idén kapott egy új csapattársat, Leclerc-t, aki az utóbbi 9 futamon megverte az időmérőn, szeptember elején a Ferrari első, majd Monzában a második idei győzelmét is megszerezte, elkezdte átvenni az első számú státuszt a Ferrarin belül. Vettel ezt a folyamatot a szingapúri szerencsés győzelmével és csapattársa vasárnapi harmadik helyével ügyesen megakasztotta.

Két hét múlva jön a Japán Nagydíj.