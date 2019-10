Gyorsan rácsapta az ajtót az F1 egy új csapatra

Csütörtökön kisebb bombahírrel szolgáltak az F1-szaklapok, jelentve, hogy a spanyol Campos Racing egy pénzügyi csoport támogatásával 2021-től beszállna a Forma-1-be, kihasználva a két év múlva életbelépő szabályváltoztatásokat, köztük a költési plafon várható bevezetését. A Campos minderre a Monaco Increase Management anyagi támogatásával vállalkozna, írták volna.

Hasonló hírek néha-néha felbukkannak, ez nem szokatlan, az viszont igen, hogy pár órával később az F1 hivatalos közleményben jelezte, hogy bár örömmel fogadják a több helyről érkező érdeklődést, de jelenleg senkivel nem tárgyalnak komolyan a csapatok számának bővítéséről.

Ross Brawn, az F1 technikai igazgatója korábban arról beszélt, hogy valóban nagy az érdeklődés kívülről, ám jelenleg mindenkinek azt mondták, hogy legalább 2022-ig kell várniuk arra, hogy az F1 esetleg beengedje őket.

A Campos jelentkezése egyébként a szokottnál is felkészültebbnek tűnt, hiszen a csütörtöki hírek szerint a korábbi F1-pilóta Pascal Wehrleint is megszerezték a projekthez, és komoly motorsportos múltjuk is van. A csapat társtulajdonosa, a szintén korábbi F1-pilóta Adrian Campos részt vett a Forma-1-hez 2010-ben csatlakozó Hispania Racing csapat megalapításában (ebből lett később a 2012-ben megszűnt HRT).

A Campos Racing 2013-18 között versenyzett a WTCC/WTCR sorozatokban a túraautózásban, de formaautóban sikeresebbek, jelen vannak a Forma-2-ben és a Forma-3-ban is. Idén az F2-ben az ötödik helyen állnak a csapatversenyben az idényzáró előtt, három futamgyőzelmük és összesen hét dobogós helyük van, a Forma-3-ban két pontszerző helyet szereztek az idényben.