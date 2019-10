Szujó: Néhány sms-sel és telefonnal vége is volt

Vasárnap Szujó Zoltán lesz D. Tóth Kriszta vendége a DTK: Elviszlek magammal soron következő adásában, amiben – nem meglepő módon – Szujó és az M4 májusi szakítása volt a fő téma több egyéb kérdés mellett.

A beszélgetésben Szujó elmondja, hogy a Forma-1 nem hiányzik neki, hiszen az az élete része maradt, tehát nincs miért hiányozzon, a Forma-1-ről beszélés viszont nagy űrt hagyott maga után. Érthető módon mély nyomot hagyott benne az M4-gyel való szakítás, mint mondta, két gyermeke születése és az esküvője mellett ez a negyedik dátum, amit sosem fog elfelejteni.

Kitért arra is, hogy a legnagyobb tanulság számára az elmúlt időszakból az, hogy az ember a pszichéjét nem verheti át büntetlenül, utalva arra, hogy személyiségéből adódóan akkor is mosolyog kifelé, amikor belül zokogott. Aztán a Spanyol Nagydíj hétvégéjén jött el az a pont nála, hogy a saját egészsége és nyugalma miatt nem folytatta tovább ezt.

A május 11-i távozása kapcsán eddig nem ismert részletességgel beszélt: az MTVA parkolójában, a kocsijában ülve kérte, hogy helyettesítsék a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésén, és a kérésére kapott válasz borította ki annyira, amitől villámgyorsan eszkalálódott a helyzet, eldurrant az agya.

Volt egy 15-20 perc, amire nem vagyok büszke, amikor tényleg az indulat beszélt belőlem, és néhány sms és telefonhívás formájában ez véget is ért

– mondta.

D. Tóth arra is rákérdezett, hogy Szujó visszatérne-e a Forma-1 mellé, illetve az M4-hez, hiszen a csatornánál vannak a közvetítési jogok. Előbbi kérdésre azonnal rávágta, hogy persze, utóbbira, ha kitérővel azért, de szintén igennel válaszolt, bár elismerte, hogy ehhez változásokra lenne szükség. Hogy pontosan mikre gondol, azt nem fejtette ki, de azt hozzátette, hogy valószínűleg tőle is szükséges a változás. Már nem dühös, szomorú is már csak néha, zárja a témát a beszélgetésben.

A teljes beszélgetést D. Tóth Kriszta és Szujó Zoltán között vasárnap 16.30-kor, a Spektrum Home-on láthatják.