Az évszázad tájfunjának is nevezett Hagibis miatt elővigyázatosságból elhalasztották a Forma-1-es Japán Nagydíj szombati időmérőjét, amit magyar idő szerint vasárnap hajnalban, tehát a futam napján tartanak majd meg. A harmadik szabadedzést, ami szintén szombaton lett volna eredetileg, teljesen törölték – közölte a Forma-1 vezetősége és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) még az első pénteki szabadedzés előtt.

Az elmúlt másfél évtizedben háromszor is volt olyan, hogy vasárnapra halasztották az időmérőt, 2004-ben és 2010-ben is Japánban történt hasonló, 2015-ben pedig Amerikában kellett halasztani.

A Hagibis az előrejelzések szerint pont szombaton lesz a legerősebb Szuzuka térségében, ezért nem csak az F1 programjait halasztották, hanem minden más szombati eseményt töröltek, és a pálya is zárva lesz mind a közönség, mind a média és a csapatok előtt. Korábban a rögbi-vb-re is hatással volt a közelgő tájfun, több mérkőzést is törölni kellett.

A halasztás után az időmérő magyar idő szerint hajnali 3-kor lesz majd, amit 7.10-es rajttal követ a futam, vagyis a kvalifikáción nem lesz hely hibára, hiszen a szűk időkeret nem enged meg komolyabb javítást – ez a kockázatvállalás minimalizálásával akár az időkre is hatással lehet, az nyer majd, aki még kellő óvatossággal is gyors tud lenni.

A Mercedesé az első edzés

A Hagibis a pénteki programra még nem volt hatással, az első edzést Valtteri Bottasnak köszönhetően a Mercedes nyerte meg a csapattárs Lewis Hamilton előtt, a két pilóta között minimális, 76 ezredmásodperces különbség volt csak.

Mögöttük viszont már nagyobb szakadék jött, a két Ferrari nagyjából 1 másodperces lemaradást produkált pénteken, ami nem túl kedvező, a nyolcadik hely környéke pedig már 2 másodpercre volt a Mercedesektől, ami Lewis Hamilton nem túl régi nyilatkozata fényében pláne érdekes, a címvédő ugyanis arról beszélt az Orosz Nagydíj után, hogy idén már sehol nincs direkt esélyük győzni.

A szabadedzésen beugróként bemutatkozott az F1-ben a Honda japán sikerpilótája, Jamamoto Naoki, aki remekül teljesített a Toro Rossóban, hiszen csak 1 tizedet kapott Danyiil Kvjattól az edzésen, igaz, a 17. helyen zárt. Tovább viszont már nem javulhat majd, a második szabadedzéstől Pierre Gasly ül vissza a csapat autójába.