NFL-stadion jöhet helyszínként az F1-be 2021-ben

A Miamiban rendezendő Forma-1-es nagydíj terve nem új keletű, olyannyira, hogy a kikötőbe tervezett első verzió ötlete közben már el is halt. Most viszont új helyszínen, új tervekkel támad a Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media, ami a miami NFL-stadion, a Hard Rock Stadium körül rendezné meg már 2021-ben a második amerikai versenyt.

Mindennek a helyiek egyébként nem nagyon örülnek, ha rajtuk múlik, leszavazzák majd a kezdeményezést – ilyen szavazás egyébként október 28-án lesz majd Miami-Dade körzetben –, tehát még nem 100%-ig biztos, hogy 2021-ben meg is rendezik a versenyt Miamiban. Egyelőre csak annyi tűnik konkrét előrelépésnek, hogy a Liberty egy elvi megállapodást kötött a helyszínre és az időpontra a stadiont üzemeltető NFL-csapattal, a Miami Dolphinsszal.

A bejelentés mellé látványterveket is közöltek, ezen az látszik, hogy a pálya – nem meglepő módon – csak megkerüli a stadiont, abba nem megy be, hiszen nincs rajta erre megfelelő nyílás. Ami a vonalvezetést illeti, egy hosszú egyenes és egy majdnem teljesen egyenes szakasz fog közre egy 4, illetve egy 10 kanyarból álló köztes szakaszt. A pálya hosszát viszont egyelőre nem közölték, ahogy azt sem, hogy mikorra terveznék a futamot, ám mivel ősszel két amerikaifutball-csapat, az egyetemi bajnokságban szereplő Miami Hurricanes, és az NFL-es Miami Dolphins is használják a pályát, ezért augusztus végétől decemberig nem lesz könnyű olyan hétvégét találni, amikor egyik csapat sem otthon játszik.

Fotó: Twitter

Borítókép: A Miami Nagydíj tervezett helyszínének látványterve.