Kizárják a Renault-t az F1-ből, ha a vád bebizonyosodik

A Racing Point Forma-1-es istálló a vasárnapi Japán Nagydíj után 12 oldalas dokumentumban jelentette fel az FIA-nél (Nemzetközi Autós Szövetség) a Renault csapatot, állítják, az ellenfél szabálytalan fékrendszert használt a nagydíjon.

A szervezet elfogadta a tiltakozást, és lefoglalta a Renault autók kormányait és elektronikus irányítórendszerét.

A szabályok szerint a pilótáknak egyedül kell vezetniük az autót, ebben benne van, hogy a fékerőt is kézzel kell állítani, ám a Renault - a feltételezés szerint - ezt elektronikus rendszerrel oldotta meg, amely minden egyes kanyar előtt automatikusan beállította a fékegyensúlyt. Nem kell különösebben magyarázni, ez mekkora előnyt jelent.

A Planetf1.com szakértője, a többszörös futamgyőztes, volt pilóta Ralf Schumacher szerint "katasztrófa a Renault-nak, ha a Racing Pointnak igaza van".

Az F1-csapatok csak akkor mennek egymásnak, ha 100 százalékig biztosak az igazukban

- jegyezte meg Schumacher.

Nem kell szakértőnek lenni ahhoz sem, hogy kitaláljuk, ha bebizonyosodik az ellenfél feltételezése, a Renault kizárhatják, és nem csak a japán, de több korábbi futamról is visszamenőleg - már ha kiderül, hogy akkor is alkalmazták a rendszert. Sőt, felfüggeszthetik őket minimum az idény hátra lévő részére (4 futam), vagy akár hosszabb távra is.

A Renault állítja, nem követett el szabálytalanságot, és védeni fogja az álláspontját. Ha viszont nem tudja bizonyítani az igazát, az a fent részletezett súlyos következményekhez vezethet.