Hamilton: A Ferrarik ellen nincs esélyünk Mexikóban

A csapatok között már hivatalosan is bajnok, a pilóták között csak az a kérdés, melyik versenyzőjük nyer. Bottas győzött a Japán GP-n.

A váratlanul jött pihenőnapon rögtönzött FIFA-bajnokságba kezdett a mezőny, de bowling, alvás és modellépítés is volt a programban.

Lewis Hamilton szerint a Mercedeseknek nem igazán lehetnek győzelmi esélyeik a Forma-1 Mexikói Nagydíján, mert az egyenesekben a Ferrari sebessége verhetetlen.

A Mercedes már megnyerte a konstruktőri világbajnokságot, és Hamiltonnak is szinte már csak formalitás a vb-címe, 64 ponttal vezet csapattársa, Valtteri Bottas előtt, már a hétvégén meg is szerezheti az összetett első helyet. 78 pontos különbségnél válik realitássá győzelme.

Charles Leclerc-t (Ferrari) üldözi Lewis Hamilton a Japán Nagydíjon

Hamiton szerint azért még semmi sincs lefutva, Bottas a következő versenyeken is kemény lesz, még nagy csata várható közöttük. A brit pilóta az ellenfelekre is kitért az Autosport cikkében.

„Szerintem Mexikó általában a mi legrosszabb versenyünk a kocsik beállításai miatt, és most is kemény lesz nekünk. Az utóbbi néhány itteni futam eléggé sokkoló volt, még akkor is, ha vb-címet szereztünk itt. Egy jobb hétvégében reménykedek, de azt hiszem, nagyon nehéz lesz megverni a Ferrarikat ezekben a hosszú egyenesekben. Nincs reményünk, hogy ott előzzünk, az biztos."

Hamilton megjegyezte, hogy a McLarenek és a Red Bullok is komoly sebességet érhetnek el az egyenesekben, ezért trükkös versenyre számít.

Bottas azt nyilatkozta, hogy ő nem adta fel, amíg elméleti esélye van Hamilton ellen, addig küzdeni fog, de tudja, hogy óriási szerencse kéne neki ahhoz, hogy minden hátralévő versenyt megnyerjni.