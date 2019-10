Már 2015-ben is használták a Renault illegális fékrendszerét

Romain Grosjain azt állítja, hogy az a szabálytalan fékrendszer, ami miatt a Renault Forma-1-es csapatát kizárták a Japán Nagydíjról, már 2015-ben használatban volt, ő is versenyzett ezzel a jogelőd Lotus pilótájaként.

A Japán Nagydíj után az egyik rivális csapat, a Racing Point jelezte egy beadványban a nemzetközi szövetség (FIA) felé, hogy szerinte a Renault elektromos rásegítéses fékrendszert használ, ami nincs összhangban a szabályokkal, és jelentős előnyt biztosíthat a pilótáknak, hogy nem kézzel kell szabályozniuk a rendszert. A FIA helyt adott az óvásnak, és utólag kizárta a Renault-t a Japán Nagydíjról.

Később kiderült, hogy az elektromos fékrendszert nem Szuzukában használták először, a csapatfőnök Cyril Abiteboul is homályban hagyta a témát, csak annyit közölt, hogy egy ideje már megvolt nekik ez a technika.

A 2015-ös Belga Nagydíjon dobogós Romain Grosjean is elismerte kérdésre, hogy már négy évvel ezelőtt is használta a most tiltottnak minősített fékrendszert a Lotus csapatában, és elég jó tapasztalatai voltak vele.

A Renault úgy véli, nem követett el semmi illegálisat, Abiteboul kikezdhető magyarázata szerint a fékrendszerük nem ad előnyt a pilótáknak, egyszerűen csak csökkenti a rájuk nehezedő terhelést.

(via Autosport)