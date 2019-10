Leclerc magát, főnöke a taktikát okolta a mexikói kudarc után

A Mexikói Nagydíj sem a Ferrari nagy napját hozta, hiába indult az olasz istálló két pilótája, Charles Leclerc és Sebastian Vettel az első két helyről, végül egy második (Vettel) és egy negyedik (Leclerc) hellyel kellett beérniük a leintéskor.

Egyértelműen Leclerc járt rosszabbul a két Ferrari-pilóta közül, hiszen az első helyről indulva még a dobogó sem jött össze neki, a monacói viszont a csapat helyett inkább magát hibáztatta, még úgy is, hogy volt egy elhibázott kerékcseréje, amivel több másodpercet vesztett, és mivel csak 3 másodperccel végzett a még dobogós Valtteri Bottas mögött, akár ezen is múlhatott a harmadik helye.

A futam után Leclerc arról beszélt, hogy nem lehet csak a kerékcserés taktikájában keresni a kudarc okát, bár amikor kiderült, hogy a élen csak ő és a Red Bull-os Alex Albon választottak kétkiállásos taktikát, a többiek egy kerékcserével tudják le a futamot, biztossá vált, hogy nagyon nehéz dolguk lesz.

Nekem kellett volna határozottabbnak lennem a rádióban, hogy segítsem a csapatot a jó döntés meghozásában. Az első kerékcsere utáni szakasz nem volt valami jó, nem tudom miért, de nem éreztem túl jónak a közepes keveréket akkor, elsőre valahogy jobban mentem rajta, ezt majd ki kell elemeznünk

– mondta a monacói, hozzátéve, hogy az elmúlt futamokon nem a legjobb stratégiai döntéseket hozták, de ez az ő felelőssége is, mert láthatóan Sebastian Vettel át tudott állni az egykiállásos taktikára.

Főnöke, a Ferrarit vezető Mattia Binotto is hasonló irányba gondolkodott a mexikói, kudarcnak is nevezhető futam után. Binotto arról beszélt, hogy amikor Leclerc a 15. körben kiment az első kerékcseréjére, még korai volt eldönteni, hogy merjenek-e kockáztatni, főleg, hogy ők haladtak az élen. „A Mercedes kockáztatása volt a jó kockáztatás, merész lépést tettek a győzelem érdekében, és sikerrel jártak” – ismerte el a Mercedes taktikájának helyességét Binotto, hozzátéve, hogy az eredmény tükrében nekik is hasonló taktikát kellett volna alkalmazniuk.