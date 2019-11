Pályacsúccsal Bottasé az amerikai időmérő, Hamilton csak az 5.

Szokásostól eltérően hozott túl némi izgalmat az időmérő első két harmada az Amerikai Nagydíj kvalifikációján, ugyanis a harmadik szabadedzésen már jó időt villantó Lando Norris nyerte az első szakaszt a McLarennel. A Ferrarinál is nyugodtan várták a kezdést azután, hogy Charles Leclerc autójában füstölni kezdett a motor a harmadik szabadedzés legelején. A Ferrari a büntetést elkerülendő egy régebbi motort rakott be Leclerc autójába, 2,5 óra alatt bőven végeztek is a munkával, így náluk is minden készen állt az időmérőre.

A második harmadban kiderült, hogy nem csak a Mercedes altatott az időmérő előtt, hanem a Ferrari is – Leclerc a régebbi motorral is magabiztosan állt az élre a Q2-ben, de előretört a Red Bull is, Alex Albon ugyanis mindkét Mercedes elé odafért a harmadik helyen.

A java persze csak a Q3-ban jött a legjobb 10 pilótával – itt kiderült, hogy a Mercedes, pontosabban Valtteri Bottas spórolt a legjobban, mert már az első mért körével pályacsúcsot autózott. Az 1:32,029-et ezután sem ő, sem más nem tudta megjavítani, így a finn pilóta az ötödik pole pozícióját szerezte a szezonban.

Bottas mellől Sebastian Vettel indulhat majd vasárnap, a második sorban Max Verstappen és Charles Leclerc jön, Hamilton csak az ötödik helyről kezd, igaz, pár pont elég neki, hogy már vasárnap, két futammal a szezon vége előtt megszerezze hatodik világbajnoki címét. Az élen nagyon ádáz csata volt a helyekért, a Bottas, Vettel, Verstappen hármas 67 ezredmásodpercen belül volt egymáshoz képest, de még Leclerc is csak 108 ezreddel maradt le, inkább Hamilton 292 ezredes hátránya a furcsa.

A Mercedes hosszú idő óta, a Német Nagydíj óta először nyert időmérőt, akkor Lewis Hamilton volt a leggyorsabb szombaton, azóta 7 futamon át nem tudtak időmérőt nyerni mostanáig.

Miután pénteken elég sokat panaszkodtak a pilóták – joggal – az aszfalt egyenetlenségére, péntekről szombatra több helyen picit felmartak a borításból, hogy segítsék a versenyzők dolgát, és a két szombati egyórás szakasz alapján úgy tűnik, sikerül is javítaniuk a felületen.

Szintén az időmérőn túlmutató hír, hogy a Renault tovább folytatta az autón kívüli erősítést, azok után, hogy az első szabadedzés alatt bejelentették a korábbi Lotus-, Ferrari- és Williams-aerodinamikai mérnök Dirk de Beer érkezését, már a 2021-es autókra hangolva, szombaton Pat Fryt nevezték ki a csapat technikai részlegének élére. Fry, aki az év elején 17 idény után távozott a McLarentől, ott átadva a helyét James Keynek, 2020-ban kezdi meg a munkáját a Renault-nál.