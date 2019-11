Hamilton hatodszor világbajnok, Bottasé az Amerikai Nagydíj

Valtteri Bottas nagy csatában, Lewis Hamiltont négy körrel a vége előtt visszaelőzve nyert az Amerikai Nagydíjon, de Hamilton így is megszerezte hatodik vb-címét, amivel második helyen áll Michael Schumacher mögött. Max Verstappen a harmadik dobogós, Sebastian Vettel törött felfüggesztéssel már az elején kiesett.

Rajtbaleset nélkül is kisebb káosszal indult a 2019-es Amerikai Nagydíj, a második helyről Sebastian Vettel ugyanis úgy vesztett gyorsan öt helyet a rajt után, hogy nem koccant senkivel. A visszaesésre sem ő, sem a Ferrari nem tudott magyarázattal szolgálni, és mire újra felvette a tempót a Ferrari, már csak a hetedik helyen volt a korábbi négyszeres világbajnok pilóta.

Az élen Valtteri Bottas, Max Verstappen és Lewis Hamilton is jól kapták el a rajtot, és miután Hamilton Vettel után a másik Ferrarit, Charles Leclerc-t is megelőzte, ők hárman álltak az élre. A rajt vesztese a hatodik helyről kezdő Alexander Albon volt, aki Carlos Sainzcal ért össze, és az első kör végén mehetett is kerékcserére, ráadásul mivel egy furcsa baleset miatt nem maradt kemény gumija a futamra, közepesen folytatta, vagyis két kiállás elé nézett a mezőny végéről.

Vettel kálváriája nem sokkal később véget is ért, a kilencedik körben egész egyszerűen elpattant a Ferrari hátsó felfüggesztése, a német még a garázsig sem ért vissza, félre kellett állnia, idő előtt befejezve a futamot.

Hogy ne legyen monoton körözés, arról a Red Bull gondoskodott, és viszonylag korán, a 14. körben kihívták kerékcserére a második helyen autózó Max Verstappent. Emiatt lépéskényszerbe került a Mercedes, nem is haboztak, és kihozták az élről Valtteri Bottast, nehogy egy elhibázott taktikai húzással bukják el az első helyet.

Hamilton tíz kört várt Bottas után a kerékcserével, úgy számolva, hogy a frissebb kemény gumikkal támadási helyzetbe kerülhet a futam végére, a dolog viszont újabb csavarral bonyolódott, amikor 23 körrel a vége előtt Verstappen – és rá reagálva Bottas – újabb kerékcserét vállalt be, hogy a rájuk egyre közeledő Lewis Hamiltont közepes, vagyis gyorsabb gumikkal szorongassák meg.

A futam utolsó fele kerékcsereőrületbe fordult, a mezőny hátsó felében szinte mindenki lágyra váltott, de így tett 14 körrel a vége előtt a negyedik helyen autózó Leclerc is. Hamilton viszont kitartott a kemény gumik mellett, amik végül éppen csak, de kevésnek bizonyultak.

Bottas 6 körrel a vége előtt érte utol Hamiltont, aki elsőre még visszaverte a finn támadását, négy körrel a vége előtt viszont már Bottas volt a gyorsabb, és a DRS, azaz a nyitható hátsó szárny segítségével nagyon tisztán előzte meg csapattársát. Bottas gyorsan meg is lépett az élen, Hamilton pedig újabb ellenfelet, Verstappent kapta meg a nyakába, de a holland csak megközelíteni tudta, megelőzni nem.

Az élről induló, de nem rajt-cél győzelmet arató Valtteri Bottas hetedik futamgyőzelmét szerezte a Forma-1-ben, ám a sikerét elhomályosította, hogy

a második helyen célba érő Lewis Hamilton hatodik világbajnoki címét szerezte az F1-ben.

Hamilton ezzel megelőzte az ötszörös bajnok Juan Manuel Fangiót, és egyetlen vb-címre van attól a Michael Schumachertől, akit a Mercedesnél váltott 2013-ban. Mindketten 34 évesen, mindketten a 13. szezonjukban szerezték a hatodik vb-címüket, szimbolikus a párhuzam a sportág két legendás alakja között.

A kocsiból kiszállva Hamilton a Mercedes szerelői, majd családtagjai nyakába vetette magát, amikor az érzéseiről kérdezték, még láthatóan nem fogta fel teljesen a hatodik világbajnoki cím súlyát. Kezdésnek a Mercedes kettős győzelmét méltatta, ami a nehéz szombati nap után különösen nagy eredmény volt szerinte, majd elmondta, hogy nagy megtiszteltetés a sportág legnagyobbjai között lenni.

Apám azt mondta, amikor 6-7 éves lehettem, hogy soha ne adjam fel. Ez a családi mottónk. Keményen küzdöttem ma a győzelemért, de nem volt elég tartalék a gumijaiban. A bajnoki címekről nem nyilatkoznék, de mint sportoló, olyan frissnek érzem magam, mint bármikor. A szezon többi futamán sem engedek ki

– mondta Hamilton, akinek a futamgyőztes Valtteri Bottas, és a harmadik Max Verstappen is, sőt, még a korán kieső Sebastian Vettel is gratulált.