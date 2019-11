Ijesztgetnek, hogy kiszáll a Mercedes a Forma-1-ből

1,2 milliárd eurós veszteséget kellett elkönyvelnie a Mercedes vállalatnak 2019 második negyedévében, ilyen pedig nem volt az elmúlt tíz évben.

A hír végigsöpört a világsajtón, mi is beszámoltunk róla, majd nem sokkal ez után jött ki az Autosport.com interjúja a Mercedes Forma-1-es csapatának főnökével, Toto Wolffal, aki teljes fordulatot váltott az eddigi megnyugtató kommunikációjához képest, és már nem a biztos folytatást hangoztatta. Sőt, egész pontosan ezt mondta:

"Nem adott, hogy a Mercedes a Forma-1-ben marad 2020 után is."

Eddig azt kommunikálta Wolff, hogy a Mercedes nagyban készül a 2021-es nagy szabályváltozásokra, amelynek részleteit pár hete közölte a Forma-1. A technikai módosítások nyilvánosak, ám az F1 anyagi viszonylatait tisztázó, 2020 végén lejáró Concorde-szerződést még nem hosszabbította meg a Forma-1-et birtokló Liberty Media a sorozatban induló istállókkal.Ez az a megállapodás, amelyben a csapatok elfogadják a feltételeket, amelyekkel az F1-ben versenyeznek: így például azt is, hogy milyen arányban részesednek a Forma-1 bevételeiből. A juttatások csapatról csapatra változnak.

Vagyis a háttérben megy a kötélhúzás a felek között, hogy ki mennyi pénzt kapjon az F1 bevételeiből, illetve mekkora beleszólása legyen az ügyekbe a továbbiakban.

A Mercedeshez nyár elején új elnök-vezérigazgató érkezett, az F1-rajongó Dieter Zetschét a jóval fiatalabb Ole Källenius váltotta az első számú poszton. Úgy tudni, ő is támogatja a Forma-1-es projektet, és állítólag 2025-ig meg is hosszabbította azt a nyáron. Csakhogy ekkor még valószínűleg nem tudta, veszteségük lesz, és hogy ekkora.

Közben jelzésértékű, hogy Wolff hétéves vezetése alatt először hagy ki egy futamot, hétfőn közölte, hogy nem lesz ott a hétvégén Brazíliában, mert "akad hasznosabb dolga" - a Mercedes két hete a gyártók vébécíme mellé bebiztosította a pilótákét is, Lewis Hamilton hat év alatt ötödször nyert, de természetesen övék a hatodik cím is, Nico Rosberggel 2016-ból. Wolffnak idén a csapattal sok dolga már nincs, de nem volt tavaly és tavaly előtt sem, amikor még korábban megnyerték a világbajnokságokat, mégsem hagyott ki versenyt.

Két lehetőségre lehet gyanakodni:

Wolff a hirtelen adódott anyagi nehézségeket kezelendő marad távol, és akár tárgyalhat is az F1-projekt folytatásáról Källeniusszal, illetve a Mercedes igazgatótanácsával, vagy

Wolff meg akarta mutatni, milyen is egy F1-futam Mercedes nelkül.

Az előbbi elég egyértelmű: ha valamin lehet spórolni, az a Forma-1, de a Mercedes-boardon belül három álláspont is létezik a cég F1-es jelenlétének megítéléséről, vagyis

maradni kell a Forma-1-ben, mert anyagilag megéri, a gyári csapat szponzorai visszahozzák a befektetett pénzt, ráadásul kiváló reklám. El kell gondolkodni a folytatáson, mivel úgyis megdöntötték már a Ferrari rekordját is - hat év alatt hat pilóta- és csapat-vb-címet nyertek. A csúcson kiszállni, ennél nincs elegánsabb. Ne folytassák! Már Zetsche elnöksége alatt is volt egy csapat, amely nem támogatta az F1-et: évente elvisz legalább 300 millió millió eurót, és bár eddig jöttek a sikerek, az eredmények esetlegesek. Hiába nyertél idén meg mindent, ez bonyolult, millió tényezős technikai sport, jövőre simán legyőzhetnek, biztos sikert kalkulálni nem lehet.



Hangsúlyozni kell, hogy eddig a Mercedes gyári csapatának jövőjéről beszéltünk, a márka ugyanis motorszállítóként is jelen van az F1-ben, méghozzá egyre erősebben.

Pár hónapja egymás után jelentették be, hogy a már eddig is kliensük, a Racing Point csapattal, majd a Williamsszel is meghosszabbították beszállítói szerződésüket, 2021-től több évre. Majd jött a hír, hogy hozzácsapják még a McLarent is, amely két év múlva újra Mercedes-motorokat használ. Ezek összesen több százmillió eurós szerződések, nem vállalhatják be őket, ha nem gondolják 100 százalékig komolyan, hogy folytatják a motorgyártást.

De nézzük, mit is mondott pontosan Wolff, és mire lehet ebből következtetni:

Minden arra vall, hogy maradni fogunk, de nem adott. A Concorde-tárgyalások közepén vagyunk, és ezzel kapcsolatban, illetve ettől függetlenül is meg kell vitatnunk az autóipar fejlődését és ennek hatásait a sportra. Milyen irányba fejlődik az autóipar? A Forma-1 milyen formában releváns, mint szórakoztatási és technológiai platform? Mint olyan márka, aminek az első kocsija egy sportautó volt, maradni akarunk-e ezen a platformon hosszú távon is? Létezik a Ferrari-modell, amely azt mondja, versenyautókat építünk és utcai autókat építünk, és mindig maradni fogunk. A másik modell azt mondja, volt egy nagyon sikeres szériánk, nincs már mit bizonyítanunk, most valami mást fogunk csinálni. Mindkettő abszolút ésszerű stratégia.

Fontos hozzávenni, hogy Wolff konkrétan megmondta azt is, mi lenne, ha amellett döntenének, hogy nem folytatják gyári csapatként. "Négy csapatot látunk el motorokkal, beleértve magunkat is. Vagy terhes vagy, vagy nem vagy terhes, olyan, hogy félig terhes vagy, nincsen. Vagyis vagy maradunk a Forma-1-ben, vagy nem."

Tehát ott tartunk, hogy a Mercedes kötött három csapattal több százmillió eurós szerződéseket - a Williamsszel öt évre -, de azon tűnődnek, kivonuljanak-e az F1-ből, ami azt jelentené, hogy ezeket a megállapodásokat nem tudják teljesíteni - ez annyira amatőr hozzáállás, amit a Mercedesről nem lehet elképzelni. Ez egyszerűen ésszerűtlen.



Ennek fényében pedig a kivonulási szándék sokkal inkább tűnik a Liberty fenyegetésének, mint valós lehetőségnek.

Azt üzenik, miénk a legjobb gyári csapat, másik hármat mi látunk el motorokkal, de otthagyjuk az összeset egy pillanat alatt, ha a Concorde-tárgyalásokkal nem leszünk elégedettek.

A Mercedes biztosan sokkal okosabb annál, mint hogy mindent felégessen, ha nem úgy alakulnak a dolgok, mint szeretné, és saját magát hozza nehéz helyzetbe, vagyis elképzelhetetlen, hogy motorszállítói kötelezettségeit ne teljesítse.

Wolff nyilatkozatában itt lóg ki a lóláb, a teljes kivonulásuk 2020 után tehát szinte kizárt.

A motorgyártás jó biznisz, akkor is, ha az embernek nincs gyári csapata: ezt csinálták 1995-től 2009-ig, amikor a McLarennek adtak motort, és kiválóan ment az együttműködés. Ha három kuncsafttal csinálják, az háromszor olyan jól fog menni.



Vagyis visszakanyarodva a felvázolt lehetőségekhez: a legvalószínűbb, hogy a Mercedes most trükközik a Libertyvel, és ehhez bedobja a teljes F1-kivonulás lehetőségét is. Ez igen nehéz helyzetbe hozná a Forma-1-et: a Ferrarinak, a Renault-nak és a Hondának kellene motorokkal ellátnia kilenc csapatot, miközben utóbbi kettő F1-es részvétele sem betonbiztos.

A Renault-nak van saját gyári csapata, de csak kínlódik vele évek óta, a Honda csak motort ad, a Red Bullnak és a Toro Rossónak. A japánok épp a napokban közölték, ők is felülvizsgálják az F1-es szerepvállalásukat 2021-től. Természetesen ők is ott vannak a Concorde-tárgyalásokon, nem kizárt, blöffölnek - a Mercedesnek sem lenne ez rossz, két motorgyártót egyszerre nem veszíthet el a Liberty, mert az már az F1 összeomlásával fenyeget.

A Mercedes helyzete tehát nagyon összetett. Ami biztos, hogy 2020-ban még lesz gyári csapatuk, de 2021 már soktényezős egyenlet. Teljes távozásuk elképzelhetetlen jövő év végén, egyelőre a gyári csapat megszüntetésére is inkább nem a válasz, mint igen, ám a helyzet bizonytalan.

Mivel a 2021-ben életbe lépő fizetési plafon miatt 2020 minden idők legdrágább F1-szezonja lesz - ekkor még szabadon lehet költeni a 21-es autó tervezésére -, a Mercedesnek hónapokon belül döntenie kell, mihez kezd egy év múlva: kizárt, hogy jövőre elköltsenek egy valag pénzt a 2021-es gépre, aztán le se gyártsák le, és kiszálljanak. Ha megszüntetik a gyári csapatot 2020 végén, arról március-áprilisig dönteni kell, már csak a pilótáik, Hamilton és Bottas sorsa miatt is - de ez már a következő történet.

(Borítókép: A Mercedes GP csapata, miután megnyerte a konstruktőrök világbajnokságát a Japán Nagydíjon 2019. október 13-án Szuzukában. Fotó: Dan Istitene / Getty Images Hungary)