Albon nagy kicsúszással is nyerte az első, esős brazil edzést

Elég heves esőben indult az első szabadedzés a Forma-1-es Brazil Nagydíj hétvégéjén, ezért perceket kellett várni, hogy beinduljon a forgalom az interlagosi pályán. Sokáig esőben körözött pár pilóta, az edzés felénél is csak az intermediate, vagyis átmeneti esőgumik kerültek fel az extrém esőgumik helyett, és ekkor is még 8 pilótának volt mért köre a 20-ból.

Bár a pálya folyamatosan száradt, igazán sűrű csak az utolsó öt percen belül lett a forgalom. Ekkorra lett olyan állapotú az aszfalt, hogy slick gumikon is kimerészkedjenek a pilóták – volt,aki közepesen, volt, aki lágyon indult neki. Utóbbit választotta felvezető köre után rögtön a pálya elején egyből kicsúszó Max Verstappen, ami jelezte, hogy korai volt a kockázatvállalás. A csapattárs, pont a héten szerződést hosszabbító Alex Albon viszont még messzebb ment a határon tól, ő a gumifalnak csapta a Red Bullt pár kanyarral lejjebb, a vizes füvön semmi esélye nem volt lefékezni a versenygépen, aminek a jobb elejét eléggé összetörte, lesz tehát dolga a csapat szerelőinek a magyar idő szerint este 7-kor kezdődő második szabadedzésig.

Albon autójának mentése után már nem maradt idő az első másfél órából, így ezzel véget is ért a Brazil Nagydíjat kezdő gyakorlás, aminek a végén egyébként Danyiil Kvjat is megpördült ugyanott, ahol Verstappen is.

Ami az időeredményeket illeti, a kicsúszásakor épp az élen álló Albon biztosította, hogy senki ne előzhesse már meg az edzés végén. Mögötte Valtteri Bottas és Sebastian Vettel voltak a leggyorsabbak, ám mivel a hétvége jelentősé részében szárazabb körülményekre számítanak a csapatok, így a sorrend egyáltalán nem mérvadó – már csak azért sem, mert a világbajnok Lewis Hamilton például alig volt kint a pályán, ő 2, Verstappen 3, de Sergio Pérez csak 1, Romain Grosjean pedig csak 2 kört teljesített.