A magyar srác, aki tökéletesebb kört megy, mint Lewis Hamilton

Hogyan került be a virtuális Forma-1-be? Hogyan kezdett el játszani?

Hét éves lehettem, amikor először játszottam autós videojátékkal. Azonnal legyőztem apámat, aki a billentyűzetre fogta, ezért vett egy kormányt, de azzal is megvertem. Akkortájt kezdtem el követni a Forma-1-et, azóta az összes kiadott F1-es játékot kipróbáltam. 12 évesen megnyertem egy magyar online bajnokságot, 14 évesen már orosz és német ligákban versenyeztem. 2017-ben indult el a hivatalos F1 Esports Series: 67 ezren indultak a bajnokságon, nekem egészen az elődöntőig sikerült eljutnom, ahol a legjobb 40 versenyző szerepelt. Következő évben már benne voltam a top háromban, így figyelt fel rám a Mercedes hivatalos esport csapata. Az előző évi bajnok, Brendon Leigh lett a csapattársam, tavaly is ő nyerte a bajnokságot, én lettem a második. A konstruktőri címet is a Mercedes nyerte, a tíz versenyen négyen kettős győzelmet arattunk Leigh-vel.

Hogyan néz ki a virtuális bajnokság? Jelentett bármiben is pluszt, hogy egy többszörös világbajnok F1-es csapat neve alatt versenyzett?

A szezon 12 futamból áll, egy londoni helyszínen bonyolítják le a versenyeket. A pontszámítás ugyanúgy néz ki, mint a valódi Forma-1-ben, viszont fontos különbség, hogy az autók tökéletesen egyformák, csak a festésük más. Nagy megtiszteltetés volt a Mercedesnél versenyezni, hiszen a világ egyik legnagyobb autógyártójáról van szó, hatalmas rajongótáborral. Ettől eltekintve ugyanazt nyújtják, mint bármelyik másik csapat; tudni kell, hogy a F1-es csapatoknak nincs saját esport részlegük, ügynökségeket bíznak meg a feladattal, ők csak a márkanevet adják. A Mercedes biztosított felszerelést: egy erős gépet, amelyen hiba nélkül futott a játék, illetve monitort és kormányt. Értékük bőven meghaladta az egymillió forintot, amit 16-17 évesen nem engedhettem volna meg magamnak.

Az idei bajnokságban viszont már az Alfa Romeónál versenyez. Miért igazolt át?

Az Alfa Romeo kedvezőbb ajánlott tett, másrészt az a Veloca Esports nevű ügynökség viszi a csapatukat, amelyik 2017 óta engem is képvisel. Két éves szerződést írtam alá Alfával, tehát jövőre is bérelt helyem van a mezőnyben, nem kell selejtezőn indulnom. Elég balszerencsésen indult a szezonom, az első két futamon nem szereztem pontot, azóta sikerült kétszer győznöm. Jelenleg negyedik vagyok a bajnokságban, még három verseny van hátra.

Mennyit szokott játszani? Úgy kell elképzelni, hogy egész nap a szobájában gubbaszt, és órákon át rója a köröket a számítógépen?

Csúcsidőszakban, amikor a legtöbb verseny van, körülbelül 60-70 órát gyakorlok hetente, ami soknak számít. Havonta átlagosan tíz napot töltök Angliában, ilyenkor szinte egész nap dolgozom, mert vagy gyakorlok vagy videókat forgatok. Az esport egy olyan világ, ahol nagyon hamar elveszítheted a pozíciódat, ha nem teljesítesz: idén több mint 100 ezren jelentkeztek a 20 versenyzői helyre. Ha nem gyakorlok 1000-1400 órát egy évben, akkor jön egy fiatal tehetség, és ő fog a helyemen ülni. Csak úgy lehet az esportban karriert csinálni, ha teljesítményorientált az ember. A selejtezők is azért vannak, hogy a csapatok tudjanak honnan meríteni.

Mivel jár, ha valaki az Alfa Romeo versenyzője? Ugyanúgy vannak médiakötelezettségei, mint az F1-es pilótáknak?

Bárhová megyünk, mindenhol az Alfa Romeo márkát képviseljük; a közösségi média különösen fontos ebből a szempontból, hogy minél több ember ismerje meg a sportot, és ne csak magunknak játszunk. Abban a fejlődési szakaszban van az iparág, amikor még fontos a nyers elérés. Nem véletlen, hogy a Veloce csapatfőnöke is egy vlogger, akinek százezres követőtábora van. Ha kint vagyok egy versenyhétvégén, közönségtalálkozókon veszek részt, bemutatókat tartok a Fanzone-ban, ahol a szurkolók kipróbálhatják a játékot. A saját YouTube csatornámra csinálok olyan videókat, amiben vezetési tippeket adok, elmagyarázom, miért azt az ívet választottam az adott kanyarban. Mindez ugyanúgy része a munkámnak, minthogy a virtuális versenypályán az utolsó századmásodperceket is kihozzam az autóból.

Fotó: Bereznay Dániel jóvoltából A csapat

Hogyan működik egy virtuális F1-es csapat? Ki dönt például a stratégiáról és a beállításokról?

A versenyzők ismerik legjobban a játék fizikáját, ezért mi magunk állítjuk be a szárnyak dőlésszögét, a hasmagasságot vagy a keréknyomást. 4-5 másik játékossal dolgozunk a beállításokon, hogy minél több lehetséges kombinációt le tudjunk fedni. Van csapatrádió, egy játékos folyamatosan figyelni a versenyt, és a fülemre mondja, hogy hány másodpercre vannak mögöttem, mennyire leszek támadható az egyenesben, mikor érdemes kimenni a boxba, de a végső döntés az enyém. A belgiumi Spa-Francorchamps a kedvenc pályám, ott szereztem meg az első futamgyőzelmemet. Még soha nem győztek le ezen a pályán, mindenkinél 2-3 tizeddel gyorsabb szoktam lenni.

Rengeteg időt töltenek a játék kiismerésével, mekkora váltást jelent, amikor kijön a legújabb verzió?

Az elmúlt években rengeteget fejlődött a hivatalos Forma-1-es játék irányítása, egyre élethűbb, évről évre közelebb kerül a komolyabb szimulátor programokhoz. Van összehasonlítási alapom, mert dolgoztam több millió dolláros szimulátorokkal, amiket valós autók fejlesztéséhez használnak. Egyszer még a Mercedes F1-es szimulátorába is beülhettem: a Velocének is van olyan szimulátora, amiben a hidraulika mozgatja az ülést, de ebben az volt a különleges, hogy az egész kasztni mozgott. A kormány még élethűbben csatolta vissza az erőhatásokat, rövid ideig még az 1-2 G-s gyorsulást is lehetett érezni, a fékek is ugyanazon az elven működtek, mint a valódi autókban. Amikor a Mercedesnél versenyeztem, szinte mindennap bejártam az angliai gyárukba, többször összefutottam Valtteri Bottasszal és Lewis Hamiltonnal, egy idő után tudták, ki vagyok.

A Forma-1-es mezőnyből többen, például Lando Norris vagy Max Verstappen is szokott otthon játszani, csak más szériákkal. Belefér, hogy a Forma-1-en kívül más autós játékokat is kipróbáljon?

Kizárólag erre a játékra összpontosítok, ebben akarom megtalálni a legjobb beállításokat, hiszen az egyenlő feltételek miatt nagyon szoros a bajnokság. Nem oszthatom meg a figyelmemet, mert elszoknék az irányítás fizikájától. Ez izommemória kérdése: ha kikerülsz a ritmusból az olyan, mintha egy metál szám után megpróbálnád elénekelni a legújabb Ed Sheeran slágert.

Mennyire ismert az F1 Esports Series? Hányan követik a versenyeket?

Messze ez a legnagyobb virtuális bajnokság a többi motorsporthoz képest. Összehasonlításképpen: a második legnagyobb bajnokság 5-6000 versenyzővel zajlik. Úgy tudom, a Forma-1 hivatalos YouTube csatornáján közel annyian követik az e-versenyeket, mint az internetes platformokon a valós futamokat. A Sky Sports is szokott adni összefoglalókat a versenyekről, emellett a pályákon kihelyezett kivetítőkön is futnak esportos videók. Emiatt elég ismertnek számítok ebben a világban; egyszer a Heathrow-i reptéren egy külföldi leszólított, hogy látott a tévében, előtte hasonló csak Magyarországon történt velem.

Mennyit lehet keresni a virtuális versenyzéssel?

Nagy különbségek vannak a fizetések terén: vannak a mezőnyben, akik csupán 400-500 fontot keresnek, míg akiket 30-40 ezren követnek a közösségi médiában, és saját szponzoraik is vannak, azok akár 5-10 ezer fontot is megkeresnek. Az előző csapatársam ebbe a kategóriába tartozik, én valahol a két véglet között vagyok, körülbelül a magyar átlagkereset két-háromszorosát keresem meg a versenyzéssel.

Mennyire stresszes egy verseny? Mi kell ahhoz, hogy valaki jó esport versenyző legyen?

Eléggé stresszes, mert legtöbben úgy érezzük ilyenkor, hogy a jövőnkért küzdünk. Ha hibázok és veszítek két tizedet, akkor akár 10-12 pozíciót is bukhatok, míg Lewis Hamilton maximum 1-2 helyet, mert akkora különbség van a csapatok között. A kétszeres bajnok Brendon Leigh főleg a magabiztosságával tűnt ki, nyomás alatt is jól tudott teljesíteni: mindig jól helyezkedett a forgalomban, nem sérült meg az autója, jól jött ki a csatákból. Vannak játékosok, akik otthon sorra döntögetik a rekordokat, de éles helyzetben, az élő közvetítés alatt nem tudják ugyanazt a teljesítményt hozni. Nagyon sok időt kell eltöltened a játékkal, hogy olyan szintre juss, mint Leigh vagy én, és bizony az esport nem a legszociálisabb tevékenység. Ez sokszor eszembe jut a versenyek alatt, ebből is adódik a nyomás.

Hogyan fogadta a családja az esport karriert?

Anyám két éve még azt mondta, hogy soha nem fogok pénzt keresni a játékkal. Eddig engem igazol az élet, de akkor leszek igazán elégedett, ha majd 35 évesen ugyanezt mondhatom. Érthető egy szülőtől, hogy így áll az esporthoz, főleg az én esetemben: erős gimnáziumban tanultam, jól sikerült az érettségim, bármelyik egyetemre felvettek volna, ehhez képest nap mint nap egy játékkal játszom.

Meddig lehet valaki aktív esportoló? Van, hogy kiöregednek a játékosok?

Vannak olyan szakmák, ahol 10-20 évet is eltölthet az ember, és egyre csak jobb lesz. Most 19 éves vagyok, valószínűleg húsz év múlva nem én leszek jobb versenyző, mert jönnek a fiatalok, és a fiatalok általában jobbak. A jelenlegi mezőny legidősebb tagja például 28 éves. Több lábon akarok állni, ezért is csinálom a YouTube csatornámat is, a futamok közvetítéséhez is kellenek majd emberek, de akár menedzserként is el tudom magam képzelni. Az sem kizárt, hogy szimulátoros munkát kapjak a jövőben; az autósportokban egyre nagyobb jelentősége van a szimulátorozásnak, mivel költséghatékony, másrészt bizonyos szériákban korlátozva van a tesztelés.

Mennyire van átjárás a virtuális és a valós versenyzés között? Wéber Gábor és Michelisz Norbert szimulátorokkal kezdte a pályafutását.

Brendon Leigh szponzorának köszönhetően elindulhatott egy Formula Ford versenyen, és negyedik lett a 32 fős mezőnyben. A harmadik számú alfás csapattársamat, James Baldwint idén meghívták a Mclaren World's Fastest Gamer elnevezésű bajnokságára, ahol a világ 12 leggyorsabb e-versenyzője mérte össze a tudását valódi autókkal. Miután megnyerte a sorozatot, lehetőséget kapott, hogy jövőre hét futamon rajthoz álljon egy Aston Martin GT3-as versenyautóval. A McLaren esport csapatának versenyzője, a 23 éves Enzo Bonito egy számára teljesen ismeretlen autóban gyorsabb tudott lenni a korábbi F1-es pilóta, Formula-E világbajnok Luca di Grassinál. Tehát van átjárás, én eddig csak versenygokartot próbáltam ki, és egész jó eredményeket értem el, csupán másfél másodpercre voltam a profiktól. A forma autókhoz túl magas vagyok, rossz helyen van a súlypontom, de például a túraautóknál már nem lenne ez hátrány. Több esélyem lenne a valós versenyzésre, ha más szimulátorokkal is játszanék, de természetesen minden a pénzen múlik elsősorban.

Miért tudnak versenyképesek lenni az esport versenyzők valódi autókkal is?

Tíz évente körülbelül 200-300 pilótának adatik meg lehetőség, hogy a Forma-1-ben versenyezhessen. Nem elég a tehetség, dollármilliárdos pénzügyi háttér is szükséges. Ha én lennék a világ legjobb pilótája, akkor is rengeteg pénzt kéne befizetnem egy profi gokartversenyre, hogy felfigyeljen rám egy menedzser. Az esportban nincs ilyen: én egy néhány ezer forintos kormánnyal kezdtem, a legjobbak pedig több százezer versenyző közül kerülnek ki. Nem tudom, mennyire nehéz egy valódi Forma-1-es autót vezeti, de az biztos, hogy Lewis Hamilton köre nem lesz olyan tökéletes, mint egy esportos versenyzőjé, egyszerűen a nagy számok törvénye alapján. A legjobb esport versenyzők bármiben versenyképesek tudnak lenni, mert hihetetlenül jó az alkalmazkodóképességük, és a valóságban is ugyanerre van szükség.

Mégis más, ha az elrontott féktáv után a gumifalba csapódsz bele, mint hogy kiírja a játék, hogy vége a versenynek. És akkor még nem beszéltünk a versenyzés fizikai aspektusairól, az állóképességről: ott van például Szingapúr, ahol a 60-70 körös utcai verseny végére a versenyzők teljesen kipurcannak.

Ez igaz, de amikor beültem a gokartba, egy pillanatig nem gondoltam a veszélyre. Az a gép három másodperc alatt gyorsult százra, viszont nem volt benne biztonsági öv. Ahogy elkezdtem nyomni a gázt, nem foglalkoztam ezzel. A játékban vezetés közben az erővisszacsatolásra és a hangra hagyatkozunk, a valóságban fellépő G-erő viszont egy olyan pluszt ad nekünk, mintha hatodik érzéket kapnánk. Lewis Hamilton tényleg ki van pattintva, de nézzük meg Lando Norrist: egy 20 éves vékony srácról beszélünk, ilyenkor azért felmerül bennem, hogy kicsit túl van misztifikálva ez a dolog. Nyilván komoly erőnlétre van szükség a Forma-1-hez, de nem lehetetlen elvárásokról beszélünk.

Fotó: Németh Sz. Péter

Mennyire veszi igényben, hogy órakat tölt a monitor előtt?

Koncentráció szempontjából elég megterhelő tud lenni, főleg a monotonitás miatt, hiszen egy pályán több százszor is körbemegyek. Fizikailag sem mindig könnyű, a maximális fékerő eléréséhez 80-85 kilóval kell kinyomnom a fékpedált, ami olyan, mintha minden körben megcsinálnék 20 gugolást. Idővel hozzászokik az ember; amikor a Mercedesnél versenyeztem, többet edzettem, elsősorban futottam és szobabicikliztem.

Mekkora presztízse van egy győzelemnek a virtuális Forma-1-ben?

Óriási élmény, tapsol az aréna, villognak a fények, kikerülsz a Forma-1 hivatalos Youtube csatornájára, ahol százezrek láthatnak. Ugyanakkor nincs serleg, nincs, ami megfoghatóvá teszi a sikert. Más bajnokságokban jobban megadják a módját: a Gran Turismo szériában például különböző ázsiai és amerikai helyszíneken tartják meg a versenyeket. Ahhoz képest, hogy mi elvileg az autósport csúcsát képviseljük, utazási szempontból a legolcsóbb helyre vagyunk odarendelve, minden versenyt ugyanabban a londoni stúdióban rendezik. A csapatok vannak a legjobb tárgyalási pozícióban, hiszen a Ferrari vagy a Mercedes brandje nélkül komolytalannak tűnne a bajnokság. Ezért van, hogy a félmillió dolláros összdíjazásból csak a csapatok részesülnek, egyéni díjazás nincs. A versenyzők jogai nem sokat számítanak, hiszen van még 100 ezer másik versenyző, senki sem pótolhatatlan.