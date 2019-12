Hamiltont már 10 éve hajtja a Ferrari

Lewis Hamiltont dicsérte a hétvégi, szezonzáró futam előtt Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke, azt mondta, az angol kimagasló pilóta, és örül, hogy egy év múlva lejár a szerződése a Mercedesnél. Arra célozgatott, hogy istállóját érdekelné a versenyző a 2021-es szezontól, pláne, hogy a jelenleg ferraris Sebastian Vettel megállapodása is kifut 12 hónap múlva. (És a Red Bullnál Max Verstappené is, nagy vándorlás lehetséges.)

Amikor Hamiltont szembesítették a dicsérettel, először is megköszönte, majd amikor mercedeses szerződéséről kérdezték, azt felelte, "nem tudja", mi lesz jövőre.

A Gazzetta dello Sport a lehetséges átigazolást erősítve közben arról írt, hogy Hamilton idén kétszer is találkozott John Elkann Ferrari-elnökkel. Korábban titokban Maranellóban, a Ferrari-gyárban is vizitált, mert rajongója az olasz márkának, garázsában több Ferrari is parkol.

Hamilton és Leclerc - csapattársak 2021-ben?

A Gazzetta szerint a Ferrari már 10 éve is meg akarta szerezni Hamiltont, még Luca Di Montezemolo elnöksége idején, amikor Stefano Domenicali volt a csapatfőnök. Aztán 2015-ben, már az új elnök, Sergio Marchionne mégis Sebastian Vettelt igazolta le, mert Hamilton a Mercedestől mozdíthatatlan volt - akkoriban kezdődött a sikerszériája, ami már hat vb-címnél jár. Ebből a Mercedesnél ötöt szerzett 2014 óta.

Ha Hamilton 2020 végén váltana, szinte biztosan Charles Leclerc lenne a társa a Ferrarinál. Úgy tudni, a monacóinak hosszabb távú szerződése van az istállónál.