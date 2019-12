Vettel: Úgy hallottam, visszavonulok

Karrierje egyik legnehezebb szezonját zárta Sebastian Vettel vasárnap a Forma-1-ben. Idén új csapattársa, a 10 évvel fiatalabb Charles Leclerc megverte a pontversenyben, több pole pozíciót - az egész mezőnyben a legtöbbet, 7-et - szerzett és több futamgyőzelmet jegyzett nála.

A sajtóban is kering egy ideje, hogy a német a napokban bejelenti a visszavonulását. Ezzel szembesítették az abu-dzabi futam után, de Vettel kinevette az újságírókat.

Azt hiszem, nekem már jövőre vakáció lesz, úgy hallottam, befejezem (a versenyzést). Nem tudom, ki kezdte el ezt, de úgy tűnik, többet tud nálam. Mivel maguknak újságíróknak mindig igazuk van, a következő hetekben be is jelenthetem

- viccelt Vettel.

Sebastian Vettel még nem tervezi a befejezést

A 32 éves négyszeres világbajnok szerződése egy év múlva lejár a Ferrarinál, míg Lewis Hamiltoné a Mercedesnél, egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy az angol érdekelheti az olaszokat. Vettel erre is reagált a maga módján.

"Úgy tudom, ő már most is Ferrari-sofőr, nemde? Akkor mi változna? Szerintem jó kuncsaft, nem is egy van neki" - célozgatott arra, Hamilton Ferrari-rajongó, több utcai Ferrari kocsi tulajdonosa.

Vettel 2007 óta vezet a Forma-1-ben, 2010 és 2013 között zsinórban világbajnok volt. 2015 óta van a Ferrarinál, de Hamiltont - és a 2016-os bajnok Nico Rosberget - nem sikerült megszorítania a vb-címért. 14 futamot nyert az olaszokkal öt szezon alatt.