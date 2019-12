Így épül a Forma-1 legmeredekebb kanyarja

Jövőre a Forma-1 visszatér Hollandiába, és május 3-án a szezon ötödik futamát a zandvoorti versenypályán fogják megrendezni.

Azonban ehhez előtte még fel kell újítani, és néhány helyen kissé át is kell építeni a pályát, hogy megfeleljen a Forma-1 követelményeinek. A leglátványosabb változtatás az lesz, hogy az utolsó kanyart megdöntik, méghozzá annyira, hogy a 32 százalékos dőlésszöge még a híres indianapolisi versenypálya döntött kanyarjánál is meredekebb lesz.

A Forma-1 most meg is osztott egy látványos légi felvételt az építkezésről. Nem ez lesz az egyetlen döntött kanyar Zandvoortban, a pálya első szektorában található, szűk ívű Hugenholtz-kanyar is döntött lesz, hogy könnyebben be lehessen venni a Forma-1-es autókkal. Ennek a dőlésszöge valamivel kisebb, 8 és 18 százalék közötti lesz.

(Borítókép: Robin Van Lonkhuijsen / AFP)