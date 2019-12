Az Alfa Romeónál köthet ki Kubica 2020-ban

Az Alfa Romeo fejlesztőpilótája lehet a 2020-as szezonban a Williamstől távozó Robert Kubica, értesült a RaceFans.net portál, ami úgy tudja, hogy Kubica lengyel szponzora, az Orlen is szerepet játszhat a szerződéskötésben, ami a Shell helyét veheti át a csapatnál.

Kubica korábban már vezetett a mostani Alfa Romeo elődjénél, hiszen 2006-09 között a BMW Sauber pilótája volt. A mostani kapcsolatfelvétel is a tíz évvel ezelőtti időknek köszönhetően, Kubica ügynöke, Alessandro Alunni Bravi ugyanis magas beosztásban szerepel az Alfa Romeo csapat hátterét jelentő Sauber fölött álló cégnél.

Kubica korábban a Haasszal és a Racing Pointtal is tárgyalt fejlesztői pilóta-szerepről, de mégis az Alfa Romeo lehet a befutó, ahol a csapat szimulátorának kifejlesztése lehet a fő feladata. A Haas is erre a célra szerezte volna meg a lengyelt, aki korábban a Mercedes szimulátorának fejlesztésében is részt vett.

A fejlesztői állás mellett Kubica célja, hogy a DTM-ben szerepelhessen jövőre. Idén, az F1-szezon után már át is esett egy teszten a BMW-vel, ahol meggyőző köridőket autózott.