Mit tehetne még Hamilton?

Hiába szeretné a brit közvélemény, a már hatszoros Forma–1-es világbajnok, Lewis Hamilton továbbra sem kapja meg a lovagi címet II. Erzsébet királynőtől. Egyesek szerint egy 2009-es etikettbaki a hátráltató tényező, a korábbi brit F1-pilóták helyzetét vizsgálva viszont azt látjuk, akár még évtizedekig is várhat Hamilton a kitüntetésre.

Egyre többet beszélnek a bajnok váltásáról, a Mercedes-főnök tippelt is, mennyi esély van rá.

Több mint ezer brit állampolgár neve szerepelt a The London Gazette-ben 2019. december 27-én megjelent listán, ami a Brit Birodalom Rendjébe kerülő kitüntetetteket sorolta.

A 2019-es szezon után már hatszoros Forma–1-világbajnok Lewis Hamilton viszont a brit közvélemény nagy felháborodására ezúttal sem kapja meg a lovagi címet, de még a 2008-ban kapott MBE (tag) fokozatát sem emelték meg.

Miközben a világbajnok brit krikettválogatottból kitüntetett négy játékos közül egy játékos (Eion Morgan) és az edző (Trevor Bayliss) is egyből magasabb fokozatot kapott, mint ami Hamiltonnak van. A Brit Birodalom Rendje öt fokozattal bír, a legmagasabb a lovag nagykereszttel (GBE), alatta a lovagparancsnok (KBE/DBE), a parancsnok (CBE), a tiszt (OBE) és a tag (MBE) fokozatok jönnek, Hamiltont 2008-ban MBE fokozattal tüntették ki.

Ez többről szól, mint pár megnyert versenyről

Azt, hogy a 2019-es listán sem szerepelt Hamilton neve, több F1-szakíró, például Joe Saward és Chris Medland is kifogásolta, ugyanakkor pont az F1-történelmet vizsgálva arra juthatunk, hogy a Forma–1 szereplőinek sosem szórták nemhogy a lovagi címeket, de még a kitüntetéseket sem. Az egyetlen lovaggá ütött F1-világbajnoknak, Sir Jackie Stewartnak például a visszavonulása után közel három évtizedet kellett várnia az elismerésre.

Rajta kívül még Nigel Mansell és John Surtees kapott parancsnoki kitüntetést (CBE), míg Damon Hill és az édesapja, Graham Hill Jim Clark társaságában tiszti (OBE) ranggal büszkélkedhet. Hamilton mellett Jenson Buttonnak van még MBE rangja. Sir Jack Brabham és Sir Stirling Moss világbajnoki cím nélkül is lovag lett, Alain Prost, Denny Hulme (OBE) és Alan Jones (MBE) pedig nem britként kapták meg a birodalmi rangot.

A pilóták mellett bekerült a lovagok közé a Williams alapítója, Sir Frank Williams, illetve a társalapító Sir Patrick Head, míg előbbi lánya, Claire Williams 2016-ban tiszti (OBE) rangot kapott. Jól látható tehát, hogy lehet magasabb szintre jutni, mint ahova Hamilton került 2008-ban, az első vb-címe után.

Mivel már a hatodiknál jár, érthető a felvetés, miszerint magasabb fokozatot, esetleg lovagi címet is kaphatna. Erről beszélt a kitüntetettek nevének nyilvánosságra hozása előtt a brit motorsportszövetség elnöke, a korábbi F1-csapattulajdonos David Richards is, aki szerint nincs más brit sportoló, aki teljesítménye alapján jobban megérdemelné a lovagi címet, mint Hamilton.

Nem tudok másra gondolni, aki jobban megérdemelné ezt az elismerést, mint Lewis Hamilton. Nagy hiba lenne, ha nem kapna kitüntetést újévkor. Lewis eredményeit csak növeli, hogy nem gazdag, kiváltságos családból származott, és hogy az apjának kőkeményen kellett dolgoznia, hogy egyáltalán a lépcső első fokára, a gokartozáshoz eljuttassa fiát. Nagy áldozatok és erőfeszítések kellettek, amitől csak még különlegesebb, amit elért. Minden nehéz helyzetben felnövő brit gyerek számára példakép, aki bizonyítja, hogy bármit el lehet érni az életben.

A Forma–1-ből 1973-ban visszavonult, a lovagi címet viszont csak 2001-ben megkapó Sir Jackie Stewart szerint viszont nem eszik olyan forrón a kását:

A királynő a legnagyszerűbb ember a Földön, akivel csak találkoztam. Amíg nem kaptam meg a lovagi címet, sosem éreztem úgy, hogy kihagytak volna a körből, sőt, amikor megkaptam, úgy éreztem, nem vagyok rá méltó. Remélem, Lewis is így érez. Amikor viszont végre kitüntettek, hatalmas meglepetés és öröm volt

– mondta a háromszoros világbajnok Stewart, aki ugyan sosem jött ki jól Hamiltonnal, de a kitüntetés kiérdemlése kapcsán megfontolandó gondolatokat osztott meg.

Egy időben túl spontán módon osztogatták a lovagi címeket. Lewisnak most a trófeákra, a pénzre és az ezekkel járó, rá irányuló figyelemre kell összpontosítania, és ezekre kell büszkének lennie. Ugyanakkor mindezt nem egyedül érte el. Példának okáért ott van Ron Dennis [a McLaren korábbi csapatfőnöke, aki eleinte finanszírozta Hamilton versenyzői pályafutását], akit még nem ütöttek lovaggá, de nélküle nem biztos, hogy Hamilton valaha azzá vált volna, aki mostanra lett. Stirling Mossnak negyven évet kellett várnia a címre, és azt hiszem, egy percet sem bánkódott, amíg nem kapta meg, de csodás dolog, hogy már lovag, és meg is érdemli. Graham Hillt viszont nem ütötték lovaggá, ahogy Jim Clarkot sem. Szóval nem hiszem, hogy bárki elvárhatja ezt azért, mert kiváló sportoló és nyert pár címet. Merem remélni, hogy ez ennél többről szól.

Stewart a visszavonulása utáni években aktívan részt vett a Forma–1 és az autóversenyzés biztonságosabbá tételében, emellett pedig rengeteg jótékonysági szervezetnek is segített, ezek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy lovaggá ütötték később.

Hamiltont már nem zavarja

2017-ben, a negyedik világbajnoki címe megnyerése után is felerősödtek a Hamilton lovagi címét emlegető hangok, az F1-pilóta viszont udvariasan annyival ütötte el a kérdést, hogy 2009 után bármikor szívesen visszatérne a királynőhöz, és ha egyszer megadatik neki a lehetőség, akkor borzasztóan megtisztelve érzi majd magát egy újabb kitüntetéstől. Addig pedig próbálja a tőle telhető legjobb módon képviselni a brit embereket. Egy éve, az ötödik vb-cím után már arról beszélt, hogy a lovagi cím gondolata nem nagyon jár a fejében.

Nagy büszkeség tölt el. Nem tudom, észrevették-e, de néha a dobogón állva visszanézek a brit zászlóra, és büszkeséget érzek, hogy miattam emelkedik a magasba, és remélem, sokszor lesz ez még így, és egyre több brit honfitársamat tehetem büszkévé.

2019-ben, amikor hatodszor lett a Forma–1 legjobbja, még szerényebben reagált a lovagi cím kérdésére. Elmondta, hogy már azt is megtiszteltetésnek veszi, hogy egyáltalán megemlítik a nevét a kitüntetés kapcsán, de nem úgy tekint a lovagi címre, mint egy cél, amit hajtania kell.

Ha egyszer majd megkapnám, nem is tudom, hogyan kezelném a helyzetet. Álltam már a királynő előtt, ami hihetetlen érzés volt, nagyszerű asszony. De nem hiszem, hogy újra megtörténik, és ha így is lesz, nem zavar.

Mi késleltetheti Hamilton lovaggá ütését?

Internetes fórumokon és a brit sajtóban több elmélet kering, hogy a négy-öt-hat vb-cím ellenére miért nem kapott még lovagi címet Lewis Hamilton. Az egyik, leginkább a fórumokon népszerű verzió szerint azért, mert a 2008-as kitüntetése után 2009-ben, amikor hetedmagával vacsorára volt hivatalos II. Erzsébethez, megsértette az udvari etikettet. Ez valójában viszont egy semmi kis ügy volt, ahogy maga Hamilton el is mesélte a The Graham Norton Show-ban pár éve:

A 2009-es Brazil Nagydíj után volt a vacsora, és már akkor izgatott lettem, amikor megmutatták az ülésrendet, mert láttam, hogy a királynő mellett ülhetek. Leültem, a jobbomon ott ült II. Erzsébet, én meg egyből beszélgetni próbáltam vele, mire gyorsan a szavamba vágott, és a balomra mutatva jelezte, hogy én arrafelé kezdjek beszélgetni, ő pedig a jobboldali asztalszomszédjával kezd, aztán majd a második fogásnál foglalkozik velem.

Ezt egyébként az udvari etikett diktálja, ami kimondja, hogy a királynő jobbján ül mindig a díszvendég, a királynő pedig vele kezdi a társalgást, majd a második fogásnál fordul a balján ülő vendéghez. Az etikettben szerepel az is, hogy a királynő mellett mindig a legérdekesebb férfi, míg Fülöp herceg oldalán a legérdekesebb női vendég ül, amennyiben ketten vacsoráznak a vendégekkel.

A többi, kevésbé szórakoztató verzió szerint Hamiltonnak minimum a visszavonulásáig kell várnia a lovagi címre, bár az elmúlt évek trendje szerint már ez sem alapvető követelmény. A hétpróbázó olimpiai bajnok Jessica Ennis-Hill, az 5000 és 10 000 méteren négyszeres olimpiai bajnok futó Mo Farah, illetve a teniszező Andy Murray is aktív sportolóként kapott lovagi kitüntetést.

Közrejátszhat az is, amiért például a futballista David Beckham neve előtt sem szerepel még a Sir megszólítás. Mindketten Monacóban élnek a kedvező adózás miatt, a királyi udvar pedig azért mellőzi őket, mert nem az Egyesült Királyságban van az otthonuk, bár itt is van némi bökkenő: mivel Hamilton a brackley-i központú Mercedes-gyárból kapja a fizetését, az ország 5000 legtöbb adót fizető embere között van még a monacói otthonával együtt is. Ráadásul évente több millió fontot adományoz jótékony célra Nagy-Britanniában, tehát ez sem lehetne akkora akadály.

Hogy Hamiltonból lesz-e valaha lovag, az jó kérdés, ám amennyiben 2020-ra is tartja a formáját, és esetleg a hetedik világbajnoki címét megszerezve beéri Michael Schumachert, a futamgyőzelmek számában pedig le is hagyja a németet, könnyen lehet,hogy bekerül az elit klubba.

(Borítókép: Lewis Hamilton ünnepli győzelmét az Amerikai Nagydíjon 2017-ben. Fotó: Clive Mason / Getty Images Hungary)