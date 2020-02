1,2 mp-ben belül a teljes mezőny az első F1-teszten

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Elkezdődött szerda reggel kilenckor Barcelonában a Forma-1-es tesztszezon, a 10 csapat egy-egy pilótája vagy tesztpilótája ült autóba a csapatok idei autóiban.

Az első délelőtt kisebb meglepetése, hogy egyetlen piros zászlós megszakítás sem volt. Főleg a korai tesztnapokon megszokott, hogy le-leállnak a kocsik kisebb-nagyobb problémák miatt, ám most senkinek semmi gondja nem akadt. A szabályok tavaly óta fikarcnyit sem változtak, jövőre viszont teljesen új szabályok lépnek életbe, így minden csapat a biztosra mehetett a technikai újításokkal. Emellett a motorok is mostanra lettek végképp kiforrottak, öt-hat év alatt a Mercedes, a Ferrari és a Renault után egy évvel a turbóhibridérába bekapcsolódó Honda motorja is összeállt.

Az időlista élén már semmi meglepő nincs, Valtteri Bottas volt a leggyorsabb a Mercedesszel. Az már váratlanabb, hogy a Racing Point-Mercedest vezető Sergio Perezt előzte meg, ráadásul csak 62 ezreddel. A harmadik helyezett Max Verstappennek már közel fél másodperc volt a hátránya, ám innen a sorrend nagyon szoros.

A 10 autó 1,2 másodpercen belül végzett, míg a 3. és a 10. hely között csak 8 tizedmásodperc volt a különbség.

A leglassabb, illetve inkább legkevésbé gyors Danyiil Kvjat volt a Toro Rossóból átnevezett Alpha Tauri-Hondával. De az ő ideje is csak három tizeddel marad el a 2019-es nyitónap legjobb idejétől, egy éve a ferraris Sebastian Vettel 1:18.1-et ért el a nap végére.

A mezőny kiegyensúlyozottságát mutatja továbbá, hogy még Kvjat is meg tudott tenni 54 kört, ami kifejezetten rendben van egy fél napra. A legtöbb kört Verstappen teljesítette, 91-et.

A Ferrariról még nem szóltunk, nekik talán nem indult olyan jól a teszt. A Vettel gyengélkedése miatt beugró Charles Leclerc csak a hetedik időt futotta, 1 másodpercre állt Bottastól.

A körözés délután folytatódik, este hatkor ér véget.