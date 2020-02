Áll a bál az F1-ben: a Racing Point klónozta a világbajnok Mercedest

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Február 19-én hivatalosan is elindult a 2020-as Forma-1-es szezon a barcelonai kollektív teszt első napjával, amin máris óriási meglepetés született: a világbajnoki címvédő Mercedes két pilótája mögött Sergio Pérez volt a harmadik leggyorsabb a Racing Pointtal. A mexikói pilóta ráadásul csak 4 tizeddel volt lassabb Lewis Hamiltonnál, Valttero Bottastól pedig csak 62 századot kapott. A teszteredmények persze csalhatnak (elég a Mercedes tavalyi első hetére gondolni), de nem is az időeredmény, inkább a Racing Point 2020-as megoldása a gyanús ugyanis.

A Racing Point előretörése nem véletlen: a csapat lényegében klónozta a 2019-es világbajnok Mercedest,

ez pedig (részben) érthető módon komoly zúgolódást váltott ki a középcsapatok között, hiszen a Racing Point így boríthatja az erőviszonyokat. A csapat azzal védekezik, hogy ők mindent szabályosan csináltak a saját érdeküket szem előtt tartva, ráadásul nem is ők az elsők, akik ezzel a módszerrel élnek, csak a többieknek nem sikerült ilyen jól a dolog.

Egy csellel kezdtek

A Racing Point két nappal a teszt kezdete előtt, február 17-én, hétfőn mutatta be 2020-as versenyautóját. Az ausztriai eseményen viszont nem azt a kocsit állították ki, amivel szerdán kigurult a garázsból a csapat. Nem véletlenül, nem akarták előre leleplezni a nagy dobást, miszerint klónozták a világbajnok csapat autóját. A hasonlóság tényleg szembetűnő: egy az egyben átvették a 2019-es Mercedes

első felfüggesztését,

hátsó felfüggesztését,

az első szárny formáját,

az oldalsó légbeömlők kialakítását,

a felső légbeömlőbe épített bukókeret formáját és kialakítását,

és az orrkúp végének formáját,

és idénre már a Racing Point is tett egy apró légterelő szárnyelemet a fejvédő bukókeret tetejére, bár erre a megoldásra azért maguktól is rábukkanhattak.

Ez pedig nem kevés. A fenti képen majdnem azonos szögből, felezve látszik a két autó és a szinte tökéletes klónozás, de a spanyol F1-szakíró, Albert Fabrega a részleteiben is megmutatja, miket másolt le a Racing Point, illetve azt is, hogy 2019-ben ehhez képest hogyan nézett ki a kocsijuk.

Racing Point ha elevado la estructura de impacto y bajado la entrada de refrigeración de pontones. Diferente al RP19, parecido al W10. =Ala delantera



Racing Point rised the impact structure and lowered the sidepod cooling intake. Different to RP19, similar to W10. =Front wing. pic.twitter.com/XP6QIBfs3l — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 19, 2020

A klónozás eredménye gyorsan meglett a teszten: Pérez az első két órában máris gyorsabb kört teljesített, mint tavaly a nyolc tesztnap alatt bármikor. A Racing Point fél másodpercet javult az első napon a tavalyi Spanyol Nagydíjhoz képest – szerdán összesen két csapat volt gyorsabb a 2019-es időkhöz viszonyítva, ők és a Williams, amely 9 tizedet ugrott előre, ám a 2019-es Williams annyira pocsék volt, hogy ez az előrelépés nem meglepő. A másik nyolc csapat egyelőre még lassabb tempóval melegített.

Billeg a Racing Point védekezése

„Mindig is ilyen kocsit akartunk építeni” – lelkendezett a szerdai eredmények láttán Andy Green, a Racing Point technikai igazgatója, amikor az Auto Motor und Sport az RP20-asról kérdezte. Green elárulta, hogy a 2020-as autó tervezésekor gyorsan elvetették a tavaly használt RP19-es alapjait.

Arra vádra, miszerint az RP20 nem más, mint egy rózsaszínre festett Mercedes W19, Green úgy felelt, hogy május óta dolgoznak már a 2020-as autón, és és mivel sokat teszteltek a Mercedes szélcsatornájában, ráadásul több alkatrészt is tőlük vesznek át, így hamar átváltottak arra, hogy a 2019-es Mercedes tervei alapján dolgozzanak tovább. „Logikus, hogy nem a Red Bull terveit követjük” – tette hozzá, ugyanakkor elismerve, hogy van, amit a Red Bulltól lestek el.

Green azt is hozzátette, hogy részben már a 2021-es, teljesen új szabályok szerint készülő autón is dolgoznak, az új alapokra helyezett 2020-as versenygép pedig plusz tudást ad nekik, így több oldalról tudják vizsgálni, mi is lehet az ideális megoldás.

A klónozás persze nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik, mert nem elég mindent lemásolni egy autót, érteni is kell, mi miért és hogyan működik a Mercedes kocsiján. Ráadásul az új típusú alkatrészekhez új szerszámokat is kellett gyártania a Racing Pointnak, bár egy világbajnok koncepcióért megérte az áldozat.

Természetesen a korábbi Toro Rosso, mára már Alpha Tauri is tekinthető a Red Bull fiókcsapatának, ahogy a Haas is szorosan összedolgozik a Ferrarival, de egyik sem vetemedett klónozásra eddig. Haas (a Ferrari erőforrásán felül) a hátsó felfüggesztés egy részét vette át a Ferraritól, a többit mind saját kútfőből, a Dallara műhely szakembereivel együtt alkották meg. Az Alpha Tauri pici többet, a hátsó felfüggesztést és az első felfüggesztés egyes elemeit vette át a Red Bulltól, de náluk is sokkal több az egyedi ötlet.

Ezért is mondta szerda este Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke, hogy a Racing Point előbb gondolkozzon, mielőtt beszél, mert minden eddigi „ihletődésen” túltettek, mindezt úgy, hogy korábban a Racing Point (még Force India néven) többször is kritizálta a Haas és a Ferrari együttműködését.

Csak annyit mondok, hogy néha nem árt, ha az ember gondolkodik, mielőtt beszél, mert könnyen fordulhat a kocka. Pár éve még ők panaszkodtak hasonló dolog miatt, de most bezárult a kör. Rajtuk múlik a dolog, engem nem nagyon érdekel

– mondta Steiner az Autosportnak, hozzátéve, hogy egy cipőben járnak, a Racing Point a Mercedestől vesz (legálisan) több alkatrészt az erőforrás mellett, logikus, hogy onnan másolnak, ahogy a Haas is a Ferrari felé tekintget hasonló okokból, bár erre a szintre senki nem merészkedett még.

Az Alpha Tauri csapatfőnöke, Franz Tost óvatosabban fogalmazott, kiemelve, hogy nyilvánvaló mind az együttműködés, mind a hasonlóság a két csapat között, de amennyire ő tudja, minden szabályt betartott a Racing Point.

Nagy ugrás lehet a dologból

A Racing Point 2019-ben a hetedik helyen zárt a csapatversenyben 73 ponttal, a legjobb eredménye egy negyedik hely volt Silverstone-ban, vagyis ezúttal nem jött össze a dobogó, mint 2018-ban az akkor még Force India néven induló csapatnak Azerbajdzsánban a hatalmas káoszba torkolló futam végén.

A Racing Point 73 pontja 16-tal volt több, mint a mögöttük záró Alfa Romeóé, de előttük is elég szoros volt a verseny, mert a Toro Rosso 12, a Renault 18 ponttal verte őket. A mostani Mercedes-klónnal viszont, ha csak nem szúrtak el közben valamit, akkor akár a télen komoly, és első ránézésre jó irányba induló fejlesztéseken áteső McLaren negyedik helyére is veszélyesek lehetnek. A McLaren ugyanis a 21 tavalyi futamon átlagosan 1,2 másodperccel volt lassabb a Mercedesnél az időmérőkön. Tehát ha a Racing Point nem hozza ki a maximumot, a Mercedes tempóját az autóból, a McLaren pedig még gyorsult is, akkor is maradhat az 1,2 mp különbségből a pink Mercedes javára. A Racing Point egyébként tavaly átlagban majdnem 6 tizedet kapott a McLarentől, ezt a különbséget lesz érdemes figyelni a szezon elején.

Megtérül a befektetés?

A Racing Point előrelépése kiemelt prioritás a csapat mögé 2018-ban beszálló kanadai milliárdos Lawrence Stroll és befektetőtársai számára. Érthető módon nem azért pumpálják a dollár százmilliókat a csapatba, hogy továbbra is a középmezőny szimpatikus, de az anyagi helyzetéhez képest jól teljesítő csapata legyenek, főleg, hogy most már nem is olyan szerények az anyagi körülményeik.

A csapat 2021-ben már (ha csak nem jön változás) az Aston Martin nevével, a luxusmárkát képviselve folytatja majd az F1-ben, ennek a váltásnak is megalapozhat egy jó 2020-as szereplés.