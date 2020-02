Újabb F1-futamot fenyeget a koronavírus, a Ferrari megelőző lépéseket tett

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Forma-1 korábban már elhalasztotta a Kínai Nagydíjat a koronavírus miatt, úgy tűnik, hogy a járvány erősen veszélyezteti az első vietnámi futam megrendezését is. A verseny április 3-5. között lenne a fővárosban, Hanoiban, amelyet fenyeget a járvány: mindössze 40 kilométerre a városi pályától karantén alá helyeztek egy 10 ezer lakosú területet a vírus miatt.

Emellett az országba nem utazhatnak be a már fertőzött országok állampolgárai.

Ami a Forma-1-et erősen érinti, hogy Japánból és Olaszországból sem fogadnak látogatókat, illetve csak külön engedéllyel, amit a helyi hatóságoktól kell kérvényezni. Ha ezt megadják is, a feltétele két hét karantén az országhatár átlépése után.

Mindez befolyásolhatja az olasz Ferrari és Alpha Tauri istálló részvételét az vietnami F1-en, illetve az olasz gumiszállító, a Pirelli életét is megnehezíti. Japánból a Red Bullt és az Alphát motorokkal ellátó Honda emberei érkeznének.

Vietnám az április elejére tervezett tollaslabda olimpiai selejtezőt már júniusra halasztotta, a Forma-1 nagyobb esemény, több embert mozgatna meg, így egyre nehézkesebbnek tűnik, hogy gond nélkül meg lehessen tartani.

Az F1-et is felügyelő FIA (Nemzetközi Autós Szövetség) továbbra is csak annyit közölt, figyeli a helyzet alakulását, ennek megfelelően dönt majd a futamokról.

Eközben a Ferrari, amelynek központja a koronavírustól sújtott területen helyezkedik el, megelőző intézkedéseket léptetett életbe. Embereik még rendben eljutottak Barcelonába, a péntekig tartó F1-tesztekre, a menedzsment pedig közleményt adott ki szerdán.

A Ferrari a megelőzést szem előtt tartva bezárta a gyári múzeumot Maranellóban és Modenában, felfüggesztette a gyárlátogatási túrákat, illetve az üzleti mítingekből is csak a legszükségesebbeket engedélyezi

- idézte az Autosport.

Az F1 mellett a legnagyobb motoros széria, a MotoGP életét is befolyásolja a koronavírus. A március 8-i, katari nyitófutam is veszélyben lehet annak ellenére, hogy a hétvégén ott zajlott le rendben a szezon előtti utolsó teszt. Katarban még nem ütötte fel a fejét a betegség, és a kormány igyekszik mindent megtenni, hogy ez így is maradjon. Ennek érdekében korlátozza az idegenforgalmat a koronavírustól sújtott országokból, illetve országokba. Olaszország és Japán még nincs a korlátozottak között, de nagy az esély rá, hogy hamarosan ott lesz, így a csapatok igyekeztek Katarban hagyni staffuk nagy részét. A MotoGP 11 istállójából hat olasz vagy olasz kötődésű, a legnagyobb gyártók pedig japánok, így a Honda, a Yamaha és a Suzuki.

Két héttel később Thaiföldre megy a MGP, ott már csökken a koronavírusos esetek száma, így elméletileg az a verseny egyelőre nincs veszélyben.