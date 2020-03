Garanciákat akar a Ferrari, vagy kihagyhatja az Ausztrál GP-t

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Két hét múlva, Március 15-én rendezik az idei első Forma-1-es futamot, szokás szerint Melbourne és az Ausztrál GP nyitja a szezont. Úgy tűnik, a koronavírus sem állhatja útját az eseménynek, egyelőre nem merült fel a nagydíj elhalasztása. A Ferrari-főnök Mattia Binotto viszont biztosra akar menni, hogy ne érje olasz kollégait meglepetés ausztrál földre érkezve, és ne kelljen karanténba kerülniük az olaszországi koronavírus-helyzet miatt - írja a Sydney Morning Herald.

Egyszerűen biztosítékokra van szükségünk, mielőtt elindulnánk, ha bármilyen egészségügyi ellenőrzés lesz, arról tudnunk kell. Tudnunk kell pontosan, mi vár ránk, és mik a következmények, ha bármilyen probléma adódik

- nyilatkozta a csapatfőnök.

Binotto nem mondta ki, de az újság szerint az is a pakliban van, hogy a Ferrari bojkottálja a versenyt, ha embereinek kéthetes karanténba kell kerülniük, ami a jelenlegi protokoll világszerte. Ebben az esetben ugye nem lehetnének ott Melbourne-ben.

A Ferrari mellett a szintén olasz Alpha Tauri csapatnak is gondjai akadhatnak, ahogy az Alfa Romeónak és a Haas-Ferrarinak is, amelynek a gyári Ferrari ad alkatrészeket és munkaerőt is biztosít.

"Mi a helyzet, ha négy csapat nem tud versenyezni? Lesz verseny, nem lesz verseny? Ez nem az én döntésem" - filozofált a körülményeken Binotto.