Az átverésről szólt a Forma-1-es teszt

1. Mercedes

A világbajnok csapat egy éve végigalibizte a teszthetet, csak az első futamon állt elő valós tudásával, és mindenkit meglepett, de főleg a Ferrarit, ami aztán már nem is tudta felvenni vele a fonalat. Idén szokatlanul erősen kezdtek Hamiltonék, uralták az első teszthetet, de még teljesítményüknél is nagyobbat szólt, amikor kiszivárgott, hogy van egy vadonatúj rendszerük, a DAS - Dual Axis Steering. A találmányt, amennyire lehet, bemutattuk, a lényeg, hogy gyorsabb lesz tőle a kocsi mind a kanyarokban, mind az egyenesekben. Hogy mennyivel, azt csak tippelni lehet, a Red Bull Racing mindenben jártas tanácsadója, Helmut Marko úgy tudja, két tizedet hozhat körönként Hamiltonnak és Bottasnak az újítás, amit egyetlen másik istálló sem másolt le. Túl bonyolult és túl drága lenne, alsó hangon fél évet tippeltek az ellenfelek a fejlesztésre, így pedig már értelmetlen is, ugyanis 2021-re máris betiltották. Idén elméletileg szabályos, de mivel hivatalosan óvni csak az első versenyhétvége alatt lehet, majd Ausztráliában derül ki, valóban megfelel-e az előírásoknak. Marko szerint nem, de meglátjuk Melbourne-ben.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Josep Lago / AFP

A Mercedes nem tűnt gyengének semmilyen téren, a motorral viszont akadtak gondok, kétszer is motort kellett cserélniük, Bottasnak múlt héten, Hamiltonnak az utolsó előtti tesztnapon volt egy látványosabb leállása olajnyomás-problémák miatt. A világbajnok el is ismerte, aggódnak a helyzet miatt, mert az utóbbi években effajta motorgondjaik nem akadtak. Végső értékelésében viszont azt mondta, úgy néz ki, sikerült úrrá lenniük a helyzeten Összességében elégedettek lehetnek a csapatnál, egy éve kétkedhettünk az autó teljesítményében, most teljesen ellentétes a helyzet.

Leggyorsabb kör: Bottas, 1:15.732.

A megtett körök száma csapatonként 1. Mercedes 903 kör 2. Ferrari 844 3. McLaren 802 4. Racing Point 782 5. Red Bull 780 6. AlphaTauri 769 7. Renault 743 8. Williams 737 9. Alfa Romeo 735 10. Haas 649

2. Ferrari

A Ferrari tavaly egyértelműen a tesztidény győztese volt, a leggyorsabb kocsiként ment Melbourne-be, aztán koppant. Ezúttal a totálisan ellentétesen végezték a felkészülést, az első héten csak poroszkáltak az időeredmények alapján, ráadásul motorproblémák is hátráltatták őket, Vettel alatt megállt az autó. A négyszeres bajnok az ötödik napon végzett az időlista élén, de köre egy másodperccel volt lassabb a Mercedes hasonló gumin futott legjobbjánál. Csapattársa, Charles Leclerc az utolsó napon fél másodpercet faragott a német idejéből, ami persze még mindig jelentős hátrány a Mercedeshez képest. A Ferrari-csapatfőnök, Mattia Binotto konkrétan kimondta, a Mercedes és a Red Bull-Honda mögött vannak, erre a Mercedes azonnal visszatámadott, mondván, kamuznak. Binotto erre is felelt, cáfolta a feltételezést, aztán a valamelyest mérvadó választ Vettel adhatta meg a kérdésre, tényleg visszafogták-e magukat. Azt mondta, a kocsit átépítették, hogy a kanyarokban is gyors legyen, ne csak az egyenesekben, mint tavaly, de ennek ára volt, az SF1000-es modell gyorsult ugyan a kanyarokban, de veszített az egyenesekben, így azon dolgoznak, hogy újra feltornásszák a végsebességüket. Tavaly a Mercedes a leszorítóerejével nyert, a kanyarokban volt gyorsabb mindenkinél, a Ferrari is ezen az úton indult el.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Josep Lago / AFP

Leggyorsabb kör: Leclerc, 1:16.360.

3. Red Bull-Honda

Ha a Ferrari kamuzott a teszteken, akkor a Red Bull nem mutatott semmit, leginkább sumákolt. Kétszer kerültek a top3-ba, a negyedik és az utolsó napon, amikor végre talán feszegette az RB16-os gép határait Max Verstappen. A Red Bull mindenkitől eltérő tesztprogramot végezhetett, a háttérből pedig alig szivárgott ki valami. Lényeges, hogy a Honda-motorral semmi gond nem volt, talán ez a legfontosabb a csapatnak, tavaly ugyanis sokszor elhangzott, ha a Honda erősebb, megbízhatóbb lesz, akkor térhetnek vissza az élre.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Josep Lago / AFP

Leggyorsabb kör: Verstappen, 1:17.347.

4. Racing Point-Mercedes

Azaz a pink Mercedes, a tesztek másik nagy durranása a mercedeses DAS-rendszer mellett. Az RP20-as modell ugyanis szinte tökéletes mása a gyári Mercedes tavalyi gépének, klónozták az autót, ami miatt lett egy kisebb felzúdulás, amit egy nagyobb követett: a Renault és a McLaren arra készülhet, hogy Melbourne-ben óv a másolat ellen. A Racing Pointnál nem is tagadták, a Mercedes koncepcióján indultak el, és ez a teszteredményeken is meglátszik: a hat tesztnapból ötször a top3-ban végzett az autó az időlistán, amikor lemaradt a dobogóról, negyedik lett, illetve az utolsó napon hetedik, csak a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull és a Renault volt gyorsabb nála lett. Akár Sergio Perez, akár Lance Stroll vezette a kocsit, az repült, sokkal gyorsabb volt, mint az előző autójuk. A Racing Point egyértelműen úgy indulhat neki a szezonnak, hogy a negyedik legerősebb csapat legyen a Mercedes-Ferrari-Red Bull-hármas mögött, bár ők azt nyilatkozták, hogy a sokak szerint harmadik erőnek tartott Ferrarit is megcsíphetik.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Lluis Gene / AFP

Leggyorsabb kör: Sergio Perez, 1:16.658.

5. McLaren-Renault

A McLaren tavaly kezdett kikecmeregni a gödörből, a negyedik hely a világbajnokságban a maximum volt, amit hozhattak. Újra ez a cél, és ha a Ferrari a nagyok, akkor a McLaren a középcsapatok közül volt az, amely legkevésbé akarta felfedni a lapjait. Ötödik hely a napi sorrendben, ez volt a legjobb eredményük, többnyire a mezőny hátsó felében végeztek az időeredmények alapján. Pedig az autójuk jónak tűnt előzetesen, és a két pilótától, Carlos Sainz Jr.-tól és Lando Norristól sem jött vészjósló nyilatkozat.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Josep Lago / AFP

Leggyorsabb kör: Sainz, 1:16.820.

6. Renault

A Renault-val kapcsolatban nehéz bármit mondani, de az új kocsi szerepléséből úgy tűnik, előreléptek tavalyhoz képest. Háromszor elcsípték a harmadik helyet a napi listán, de inkább a versenyekre készülhettek. Daniel Ricciardo második évét kezdi az istállónál, új csapattársat kapott, Esteban Ocont, aki jobban megszoríthatja, mint tavaly Nico Hülkenberg tette. Emiatt biztosan fejlődnek, az ausztrálnak is jó, ha valaki szorongatja, Oconnak pedig bizonyítania kell, miután tavaly kimaradt az F1-ből, csak Mercedes-tesztpilótaként jutott neki hely. Ez a rivalizálás lehet a Renault legnagyobb téli erősítése.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Lluis Gene / AFP

Leggyorsabb kör: Ricciardo, 1:16.276.

7. Alfa Romeo

A tesztek egyik meglepetése az Alfa Romeo, ha csak pusztán a köridőket nézzük, hogy a hatból két napot is megnyerjenek, azt senki nem várta tőlük. Kimi Räikkönen az első héten, a tesztpilóta Robert Kubica a másodikon nyert egy napot, ami akkor sem néz ki rosszul, ha kevés benzinnel és lágy gumival mentek. Az autójukat ők építették át legjobban úgy, hogy nem másoltak egy az egyben senkiről, fejlesztéseik jól sülhetnek el. Segíti őket, hogy a Ferrari fiókcsapataként szinte semmi elvárás nincs feléjük.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Josep Lago / AFP

Leggyorsabb kör: Kubica, 1:16.942.

8. Alpha Tauri-Honda

Az Alpha Tauri a másik csapat, amely igazán elvárások nélkül indulhat, feladatuk mindig az volt, hogy a nagycsapat, a Red Bull számára neveljenek ki pilótákat. Idén még ez sincs, mind Pierre Gasly, mind Danyiil Kvjat megjárta már a Red Bull Racinget, mindkettőjüket vissza is fokozták az Alphához, illetve még elődjéhez, a Toro Rossóhoz. Az új autón látszik a Red Bull hatása, de közel sem hasonlít az anyacsapat kocsijára annyira, mint amennyire a Racing Point a Mercedesre.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Lluis Gene / AFP

Leggyorsabb kör: Kvjat, 1:16.914.

9. Williams-Mercedes

Két csapatunk maradt még, a tavaly egyre inkább elszürkülő Haas-Ferrari és a múlt évben egészen reménytelen, tök utolsóként köröző Williams. Utóbbi, úgy tűnik, elkezd kilábalni a válságból, időre, az első teszt első napjára elkészült a kocsi, és nem is lógott ki a mezőnyből. George Russell és az újonc Nicholas Latifi versenyképes időket futottak, gond inkább a Mercedes-motorral volt, többször megállt alattuk. Ha ezeket megoldják, akkor a Williams név visszatérhet oda, ahová minimum tartoznia kell, a középmezőnybe. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint legjobb körük, amelyet a tesztek utolsó napján jegyzett Russell.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Albert Gea / Reuters

Leggyorsabb kör: Russell, 1:16.871.

10. Haas-Ferrari

Nem ilyen jók az előjelek a Haasnál, amely már tavaly is erősen botladozott, a hatnapos felkészülés alapján pedig nem mutat előrelépést. Az is a stagnálást jelzi, hogy szó nélkül megtartották idénre a Romain Grosjean-Kevin Magnussen-párost, akik hibát hibára halmoztak múlt évben. A hat napból mindössze egyszer tudtak a top10-ben végezni, és ha valakinek nem volt oka eltitkolni a valós tudását, azok ők.

10 Galéria: F1-teszt Fotó: Lluis Gene / AFP

Leggyorsabb kör: Grosjean, 1:17.037.

Kivételes tesztszezon volt:

sosem volt ennyire rövid, csak kétszer három napot körözhettek a kocsik;

különösen szoros volt, már az első nap is, és ilyen lett az utolsó is, a leggyorsabb és az utolsó előtti között az összesített időlistát nézve a különbség csak 1,8 másodperc volt (az alfás Giovinazzi további két másodperccel volt lassabb, de ez nem mérvadó, szinte biztos, hogy nem is próbálkozhatott kevés benzinnel a tankban);

rengeteg kört tett meg az összes csapat, záporoztak a napi 100 körök még a kisebb csapatoktól is, úgy tűnik, a turbóhibrid éra hetedik évére nem csak az erőviszonyok egyenlítődtek ki, de a motorok is kiforrottak: az első napon nem volt egyetlen leállás sem;

ennyit talán sosem sumákoltak a csapatok, nagyon nehéz eltalálni, ki mennyit mutatott meg a valós képességeiből.