Nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es Bahreini Nagydíjat

A kínai után erős veszélyben a Vietnámi GP is.

A koronavírus a Forma-1 versenynaptárát is átírta már, a kínai futamot már el is halasztották, de még több másik nagydíj is veszélyben van. A legfrissebb hír, hogy a március 19-22. között zajló Bahreini Nagydíjat megtartják, de nézők nélkül.

A bahreini versenypálya jelentette be, hogy a nemzetközi partnerekkel és a királyság egészségügyi hivatalával tárgyalva arra jutottak, hogy nem fogadnak nézőket a versenyen. Azt írják, hogy a kínai koronavírus terjedése miatt nem lenne helyes ha engednék, hogy a több ezer külföldi turista és a helyi nézők érintkezésével fokozódna a járvány.

A szervezők megjegyzik, eddig Bahrein hatékonyan védekezett az új vírus ellen, hamar izolálták a fertőzötteket, és eddig az is sikeresnek bizonyult, hogy előírták a lakosoknak a nagyobb fizikai távolság tartását. A futamon viszont lehetetlen lenne betartatni ezeket az előírásokat.

Egy másik közel-keleti miniállamban, Katarban is átírta a motorsport versenynaptárat a vírus, Dohában a hétvégén nem rendezik meg a MotoGP-futamot, mert az olaszok nem utazhatnak be az országba, és a legtöbb csapat olasz munkatársakkal is bír.

A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj is ezért kerülhet veszélybe, mert a beutazó olaszoknak egészségügyi karantént rendelhetnek el. A Ferrari, az Alpha Tauri és a gumibeszállító Pirelli is olasz bázisú, nélkülük nehezen képzelhető el a futam.

A helyzetre reagálva a Forma-1 technikai igazgatója, Ross Brawn korábban azt mondta, hogy ha akár csak egy csapat is lemaradna egy futamról kormányzati intézkedés miatt, akkor az a futam nem számítana bele a világbajnokságba – vagyis jó eséllyel megtartanák a futamot, csak komolyabb tét nélkül. Amennyiben viszont egy vagy több csapat saját döntésére nem utazna el egy versenyhelyszínre, akkor vb-futamot rendeznének, mert ez már nem a csapatokon kívülálló okot jelentene.