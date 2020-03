Törölték az Ausztrál Nagydíjat, elmarad az idénynyitó futam

A koronavírus megjelenése miatt nem rendezik meg a 2020-as Forma-1-es szezon idénynyitóját, az Ausztrál Nagydíjat,

jelentette be a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 közösen kevesebb mint két órával a szezon első pénteki szabadedzése előtt, egyben hosszú órákkal azután, hogy a McLaren visszalépett a nagydíjtól, miután a csapat egyik alkalmazottjánál bebizonyosodott a fertőzés jelenléte.

A verseny törlésének bejelentésekor már ezrek sorakoztak Melbourne-ben beengedésre várva, vagyis azt, hogy ne érintkezzen nagy tömeg, nem sikerült megelőzniük a szervezőknek a halogatással. A futam törlése előtt Victoria állam kormányzója, Daniel Andrews azt közölte, hogy ha lesz is futam, akkor is nézők nélkül kell megrendezni azt, majd röviddel ezután döntöttek az F1-idénynyitó teljes törléséről.

Korábban a Haas csapat három szerelőjénél és egy mérnökénél is felmerült a koronavírus-gyanú, de az ő tesztjük negatív lett – összesen kilenc tesztet végeztek csütörtökön a Forma-1-gyel kapcsolatba került személyeknél, ezekből 8 negatív lett.

A McLarennél igazolt fertőzést a csapatok és a szervezők éjszakába nyúló egyeztetése követte, majd állítólag több válságülés is volt. Előbbin a McLarenen felüli csapatok döntő többsége a futam elhalasztása mellett volt, áll az FIA közleményében, így az FIA végül, hosszas várakozás és halogatás után eleget tett a kérésüknek, amit a szervező ausztrál hatóságokkal egyeztetve jelentettek be végül.

A hírek szerint az éjszakai egyeztetés hajnali 1-ig tartott, az FIA és az F1 viszont csak délelőtt, már jóval a kapunyitás hivatalos, de elhalasztott kezdete után jelentette be hivatalosan, hogy nem lesz verseny Melbourne-ben. Az F1 és az FIA egyébként éles kritikákat kapott, mind a késlekedés, mind pedig amiatt, hogy a fertőzés jelentette fenyegetés árnyékában nem maguktól, csak a csapatok kérésére mondták le a futam megrendezését.

Ennek egy oka az lehetett, hogy helyi idő szerint reggel 7-kor találkoztak a tartomány politikai vezetőivel – Ausztráliában részben állami rendezés a futam, így a helyi vezetők tájékoztatása, áldása nélkül nem lehetett hivatalosan lemondani a futamot, ráadásul az állami közbelépéssel nem az F1-et terheli a lemondás miatti igen jelentős anyagi vonzat.

Végül péntek reggel 10 után, kevesebb mint 2 órával az első szabadedzés kezdete előtt lett végleges, hogy nem lesz Ausztrál Nagydíj.

Ekkorra már többek között olyan hírek tartották lázban a szakírók által a szurkolókat, miszerint

a Mercedes hivatalos levélben kérte a Forma-1-től és az FIA-től a futam elhalasztását a szurkolók és a csapatok biztonsága érdekében,

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) és Sebastian Vettel (Ferrari) még péntek hajnalban elhagyta Ausztráliát,

a csapatok többsége elkezdett péntekre repülőjegyet foglalni a távozáshoz,

illetve a helyi idő szerint reggel 9-es, a szerelőkre vonatkozó bejárási tilalom kezdetekor csak hat csapat ment be a pályára, a McLaren mellett a Ferrari, a Mercedes és a Renault emberei sem jelentek meg,

a többi csapat egy része is pedig csak összepakolni ment be a pályára.

Az egész eset kezelése, a csapatok által belengetett bojkott, a zűrzavar ész ellentmondásos információk a hírhedt 2005-ös Amerikai Nagydíjat idézték, amikor Indianapolisban a Michelin-gumik veszélyessége miatt hét csapat sem állt végól rajthoz.

Kétséges a folytatás

A koronavírus-fertőzés terjedése a Forma-1-et sem kímélte, a Kínai Nagydíjat már hetekkel ezelőtt elhalasztották, Bahreinben pedig bejelentették, hogy nézők nélkül rendezik meg a március 22-re tervezett futamot – ez az Ausztrál GP törlése után természetesen változhat.

Problémás lehet az F1 szempontjából új helyszínt jelentő Vietnámi Nagydíj megrendezése is, ott ugyanis szigorú beutazási szabályokat vezetettek be a koronavírus miatt. Nem hivatalos források szerint a szervezők már jelezték is az F1 vezetői felé, hogy nem rendeznék meg a futamot – feltehetőleg emiatt utazott Vietnámba az F1 elnök-vezérigazgatója, Chase Carey, hogy az április 5-re tervezett futamról tárgyaljon.

A Forma-1 május 3-án érne Európába a szintén új Holland Nagydíjjal – ennek a megrendezése az európai helyzet alakulásától függhet.

A sűrű, eredetileg 22 futamosra tervezett szezonban már a korábban elhalasztott Kínai Nagydíj pótlása is komoly, egyelőre nem megoldott gondot okozott, azzal, hogy az ausztrál futamot sem rendezik meg, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy nem tudják majd mind a 22 futamot megtartani, így rövidül a szezon.

Korábban Ross Brawn, az F1 technikai igazgatója azt mondta, hogy amennyiben egy csapat önszántából lép vissza egy futamtól, azt még megtartják, és amennyiben egy hatósági döntés vagy zárlat eredményeként nem jut el egy vagy több csapat a versenyhelyszínre, akkor az indulók számától függően akár a világbajnokságba nem számító futamot is rendezhetnek. Ilyenre 1983-ban volt utoljára példa, akkor április 10-én a Nagy-Britannia-i Brands Hatchben volt nem vb-futam. Ezen egyébként Keke Rosberg nyert az élről indulva.

(Borítókép: Esteban Ocon, a Renault Forma-1-es pilótája védőmaszkban a 2020-as Ausztrál Nagydíjon. Fotó: Peter Parks / AFPI