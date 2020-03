Vészterven dolgozik az F1 a szezon megmentésére

Vészforgatókönyvön dolgozik a Forma-1 a 2020-as szezon megmentése érdekében. Az F1 vezetősége pénteken óriási késlekedés után, az utolsó utáni pillanaton is túl fújta le az Ausztrál Nagydíjat nem sokkal az első szabadedzés kezdete előtt, majd pénteken már okulva a hibából gyorsan bejelentették, hogy a március 22-re tervezett Bahreini és az április eleji Vietnámi Nagydíjat is törölték. A Kínai Nagydíj korábbi halasztásával így már négy futam esett ki a naptárból a koronavírus miatt, de az európai helyzet alakulása további versenyeket is beszélybe sorolhat.

Ross Brawn, az F1 technikai igazgatója a Sky F1-nek ismerte el a pénteki pletykákat, miszerint megtörnék a Magyar Nagydíj utáni augusztusi nyári szünetet, hogy ezzel is plusz időt nyerjenek, ha már a szezon eleje hónapokat csúszik.

Az augusztusi szünet törlésével több hétvégét is kapunk, ahová be tudunk rakni futamokat. Azt hiszem, egészen elfogadható naptárat tudunk alkotni így. Kicsit más lesz, mint az eredeti, de megfelelő számú futam marad így is, hogy a későn kezdődő szezon is szórakoztató legyen

– idézte az Autosport a Skynak nyilatkozó Brawnt.

Brawn egyébként azt is elárulta, hogy a terveik között szerepel a kétnapos versenyhétvégékre átállás is, amennyiben több egymást követő hétvégére is futamot kellene rakniuk – ez főleg a szezon végére lehet érvényes.

A lap úgy tudja, hogy amennyiben a mostani tervek szerint valóban nem tudják elkezdeni május végéig a futamot, akkor sem a Spanyol, sem az Ausztrál Nagydíjat nem pótolják, de a Monacói GP is kieshet a versenyek közül. Az Autosport értesülései és kalkulációi szerint így nézhet majd ki az átalakított szezon, amennyiben nem kell további futamokat törölni vagy elhalasztani a koronavírus-járvány miatt: