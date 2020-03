Virtuális versenyeken indulnak a Forma–1 pilótái

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj törlése után több Forma–1-es pilóta is a virtuális versenypályákon mutatja meg képességeit, amíg a koronavírus-járvány miatt több futamot sem lehet megrendezni a 2020-as szezon elején, írja a Reuters.

A Red Bull-pilóta Max Verstappen és a McLarennél versenyző Lando Norris is szimulátorozással fogja pótolni az elmaradt hétvégi Forma–1-es ausztrál versenyt. Norris a szimulátoros világ legjobb játékosai ellen fog indulni a Veloce Esports szervezte „Not the Aus GP”-versenyen, amit a Twitchen és a YouTube-on is élőben lehet majd követni. Norris ezt a Twitterén is megosztotta.

Today’s the day. Watch LIVE at 17:45 GMT on https://t.co/ydoTCsksCK 📺 pic.twitter.com/UVEcQ4VO6w — Lando Norris (@LandoNorris) March 15, 2020

Eközben Verstappen egy igen válogatott mezőnyű virtuális versenyen fog indulni, amin ott lesz két korábbi Forma–1-es pilóta, Juan Pablo Montoya és Rubens Barrichello és fiaik, az Indy 500-győztes Simon Pagenaud, valamint a Forma–E mezőnyéből Neel Jani, Max Günther és António Félix da Costa is. Az „All Star esports battle” nevű eseményen a kétszeres esport Forma–1-es világbajnok, Brendon Leigh is a szimulátor mögé ül. Ezt a versenyt is a YouTube-on lehet majd követni.

Az eseményt szervező Torque Esports vezérigazgatója, Darren Cox elmondta, hogy a versenyt nem virtuális melbourne-i pályán tartják majd. Azt viszont nem árulta el, hogy melyik pályán fog zajlani a verseny, hogy így mindegyik pilóta egyforma esélyekkel indulhasson. A versenyt Jack Nicholls, a BBC Forma–1-es rádiókommentátora fogja közvetíteni,, amin összesen 60 versenyző vesz rész, három előfutam lesz, és a döntőbe a húsz legjobb pilóta fog bekerülni.

A Forma–1 szervezői abban bíznak, hogy május végére a helyzet visszaállhat a régi kerékvágásba, míg a Forma–E-ben júniusban rendezhetnek újra versenyt. Az amerikai IndyCar-bajnokság márciusi és április versenyeit szintén törölték.