Hivatalos: júniusig biztos nem indul el az F1-szezon

Csütörtökön három újabb Forma-1-es nagydíjat elhalasztott a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), így hivatalossá vált a korábbi sajtóhír, miszerint

júniusig, az Azeri Nagydíjig biztosan nem tud elkezdődni az idei szezon.

A Forma-1 miatt felújított és részben átalakított, az F1-be újra rendes, érzékelhetően döntött kanyarokat hozó zandvoorti pályán május 3-án lett volna a Holland Nagydíj, ezt egy héttel később, május 10-én követte volna a Spanyol GP, majd május 24-én versenyzett volna a mezőny Monacóban. Utóbbi versenyhelyszín az egyetlen, ami nem fizet azért, hogy versenyt rendezhessen, így a későbbi pótlásokból szinte biztosan kimarad majd Monaco, hiszen velük nem veszít semmi az F1 vezetősége.

Az FIA közleménye szerint a koronavírus miatt folyamatosan változó helyzet miatt kellett lépniük, hogy biztosítsák a nézők és F1-csapatok biztonságát és egészségét, ami fő prioritást jelent a szervezetnek. Egyúttal folyamatosan dolgoznak a lehetséges pótláson, ami leginkább az időm múlik majd.

Az FIA korábban a Kínai Nagydíj elhalasztásával kezdte a koronavírus elleni intézkedéseket, majd az utolsó utáni pillanatban fújták le az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat, miután a McLaren visszalépett az egyik csapattag koronavírusos megbetegedése miatt, a többi csapat pedig szavazás után kérte, hogy inkább ne legyen verseny. Utána a Bahreini és a Vietnámi Nagydíjakat is elhalasztották, ebbe a sorba állt most be még három verseny.

A korábbi forgatókönyv szerint a nyári szünetből vennének el, illetve átalakítanák a szezon végét is. Előbbit már meg is lépte a héten az FIA, a nyári leállást, amikor egyik csapat sem dolgozhat semmin, tavaszra hozták előre.

