Red Bull-főnök: A legjobb lenne, ha Max Verstappen most elkapná a vírust

A Forma-1 a többi sporthoz hasonlóan pihen a koronavírus miatt, az első nyolc futamot elhalasztották vagy törölték a bajnokságból, június közepéig biztosan nem rajtolnak el a pilóták. Így egyelőre vezetés helyett csak beszélhetnek az F1-ről, ahogy főnökeik is, akik közül a Red Bull különleges tanácsadója, gyakorlati pozíciójában az istálló társcsapatfőnöke, Helmut Marko meg is tette.

A 76 éves menedzser a német Kronen Zeitungnak adott interjút a kialakult vírushelyzetről és sztárpilótájukról, Max Verstappenről, amikor azt találta mondani, hogy

"a legjobb lenne, ha Max most azonnal megfertőződne".

Marko elárulta, telefonon folyamatosan tartja a kapcsolatot versenyzőjükkel, aki nagyon aggódik, sőt "retteg" a koronavírustól, majd kifejtette, mire is gondolt pontosan.

Max 22 éves, nem jelent számára nagy kockázatot (a betegség), és így sokkal jobb helyzetbe kerülne, mivel immunissá válna

- idézte Markót a Planetf1.com.

Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary Helmut Marko és Max Verstappen

A csapatvezető kissé tévedésben van, ugyanis az még nem bizonyított, hogy ha valaki átesik a betegségen, az immunissá is válik. Az viszont igen, hogy ha az ember megfertőződik, lehet, hogy nem lesznek tünetei, ám így is átadhatja a vírust másoknak. Akár 76-éveseknek is, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak.

Marko kijelentéseit valószínűleg a csapatánál sem nézték jó szemmel, ugyanis a Verstappenre vonatkozó válasza már nincs ott az eredeti interjúban. (A kritikus mondatot átvette több másik újság is, például ez és ez.)