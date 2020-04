Hatalmas bukta lenne a zárt kapus Magyar Nagydíj

A világ egyik legstabilabb versenysorozata a Forma–1, de a koronavírus okozta válság viszont őket is megrengetheti. Ettől még valószínűleg túl fognak élni, ám ha sokáig húzódik a mostani helyzet, akkor átrendeződhet a motorsport világtérképe.

„A jogtulajdonos Liberty Mediánál és nálunk is rengeteg forgatókönyv létezik, nem tudjuk, mikor cseng le a koronavírus-járvány, és persze vannak ma a világban fontosabb dolgok is a Forma-1-nél” – mondta pénteken az M4 csatornának Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A legutolsó információ az, hogy elhalasztották a Kanadai Nagydíjat is, így leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg az idény június végén. A Liberty Media 12-15 versenyt szeretne megrendezni, és óriási anyagi bukás lenne, ha nem lenne világbajnoki szezon.”

Az olimpiai bajnok kajakozó kifejtette, a magyarok egy platformon vannak az osztrákokkal és az angolokkal, rugalmasan állnak a rendezéshez időpont szempontjából is. Elmondta, dupla versenyrendezéssel egyelőre nem foglalkoznak, egy fordított vonalvezetésű pályát pedig nehezen tud elképzelni, erőltetett ötletnek tartja, mert a pályát minden szempontból meg kéne fordítani, és kérdéses, hogy engedélyezné-e ezt az FIA.

„A vállalatunk bevétele a Forma-1-es jegyeladásból és a pályahasznosításból származik, az évi 180-200 napból, amikor rendezvényeket, teszteket bonyolítunk le. Ez most behalt, mind a 24 dolgozónk home office-ban van, ugyanakkor a pályának, a vállalatnak és a promóternek is nagyobb biztonságot jelent, hogy a tulajdonos a magyar állam” – jelentette ki Gyulay.

Tavaly csúcsbevétel és telt ház volt a Magyar Nagydíjon, idén érzékenyen érint minket, ha vissza kell fizetni az eladott jegyeket, ezt még meglátjuk, van többek között zárt kapus forgatókönyv is a Libertynél. Utóbbi számunkra a legnagyobb bukta, mivel ki kell fizetni a jogdíjat, és állni kell az összes rendezési költséget. Ha van valami alku a jogtulajdonossal, ami enyhíti ezeket a költségeket, akkor természetesen így is meg lehet rendezni a Magyar Nagydíjat. Persze az is kérdés, hogy ha addigra javul a helyzet, és beengedik a szurkolókat, akkor hányan fognak eljönni. A világ nem lesz ugyanolyan, mint a vírus előtt

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ameddig nem fújják le a versenyt, addig úgy készülnek, hogy odaállnak a rajthoz.