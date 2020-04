A versenypálya, amit mintha direkt a járványra találták volna ki

Utoljára 1996-ban rendeztek Portugál Nagydíjat a Forma-1-ben (Estorilban), és bár 2009-ben egy rövid tesztre még visszatért az országba az F1 mezőnye az akkor nemrég megnyitott portimaói pályára, azóta nem került képbe egy újabb portugál futam.

Ez könnyen lehet, hogy változik az áprilisban négy nyomvonalra is legmagasabb, Grade 1-engedélyt kapó Algarve nemzetközi versenypályával, ami annyira felkészült a koronavírus-járvány okozta speciális helyzetre, hogy már a zárt kapus futamok lebonyolítását is tesztelték rajta.

De nem ez az egyetlen dolog, amiben a többi versenypálya előtt járnak. A pálya igazgatója, Paulo Pinheiro szerint annyira tágas területre épült a frissen felújított pálya, hogy gond nélkül meg lehetne oldani a közösségi távolságtartást, sőt, annyi külön épülettel bírnak, hogy a csapatirodákat, a tv-főhadiszállásokat és az étkeztető részlegeket is maximális biztonsággal el tudnák különíteni egymástól. Emellett saját szállodákkal is rendelkeznek, ami szintén segítené a járvány alatti rendezést, hiszen elzárt minivárosként működhetne a pálya.

Pinheiro azt is elmondta a The Race-nek, hogy még a portugáliai szükségállapot elrendelése előtt tudtak tartani az egyik gyártóval egy pályanapot, amin a zárt kapus lebonyolítási rendszert is tesztelték, hogy minden eshetőségre felkészüljenek.

Fotó: motogp Az Algarve versenypálya a levegőből

Az így kialakított munkafolyamat során tökéletesen elkülönítették egymástól az egyes részlegeket, vagyis biztonságosan tudnak futamot rendezni a járvány alatt is – nem véletlen, hogy az elmúlt két hétben hat különböző futam rendezését kötötték le náluk különböző versenysorozatokból. Többek között a Forma-E-vel is tárgyaltak, hogy segítsenek nekik befejezni a szezont.

Segít persze az is, hogy a Portugáliában regisztrált több mint 24 ezer koronavírusos megbetegedés elenyésző része jut az Algarve régióba.

A pályán az elmúlt években GT-futamokat, az európai Le Mans-sorozat versenyeit, a Superbike-világbajnokság futamait tartották, de megfordult itt korábban a WTCC is.