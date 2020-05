Tíz éven belül F1-pilótát és motorversenyzőt is szeretnénk

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az autó-motor sport fejlesztésének kormánybiztosa interjút adott a Nemzeti Sportnak.

Ebben elmondta, már kinézték a területet, ahol 2023-tól MotoGP-futam lehetne. A Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszögbe tervezik, olyan részre, ahol a zaj nem zavarja a lakókat, és a három város szállodái kapacitása ki tudja szolgálni az ide érkező szurkolókat. Annyi biztos, hogy különleges vezetésű pályát szeretnének, amilyen sehol nincs a világon.

Palkovics arról is beszélt, hogy fontos lenne, hogy az ötödik és a tizedik év között legyen Formula–1-es és MotoGP-pilótánk is. A miniszter járványhelyzet alatt értette meg az e-sport fontosságát. A túraautóban világbajnok Michelisz Norbert karrierje is így indult, és ő maga keresi is az utódát.

Ha nem lehet nézőket beengedni az idei F1-es Magyar Nagydíjra, akkor igyekeznek interaktívvá tenni. Az idei F1-sorozatnak még mindig kezdődátuma, így az eredetileg augusztus elejére a Hungaroringre kiírt verseny akár el is csúszhat.