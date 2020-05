F1: brutális menet jöhet ősszel, alakul a kirakós

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben meglehetősen nehéz pozícióba került a Forma-1 vezetése, amely ennek ellenére igyekszik a lehető legtöbb futamot besűríteni a jelentős mértékben átalakított 2020-as versenynaptárba.

Pénteken eldőlt, hogy ha a brit kormány engedélyt ad rá, akkor két futamot rendeznek majd Silverstone-ban – hasonló duplázásra készülnek az idénynyitó Osztrák Nagydíjjal –, és hogy a belga kormány engedélyezte a Belga Nagydíj augusztus 30-i megrendezését.

A The Race-hez került tervezet viszont a naptár többi részét is felvillantja: ebből kiderül, hogy jó eséllyel nem lesz Kanadai Nagydíj és Szingapúri Nagydíj sem. Előbbinél az időjárási körülmények miatt nehézkes őszre tenni a futamot, utóbbinál pedig csak a szeptember 20-i, eredeti dátum jöhetne szóba, mivel városi versenyről van szó, ám ennyire korán még nem érne el Délkelet-Ázsiába a mezőny, így kénytelenek erről a helyszínről is lemondani.

A feszített tempó egyben azt is jelentené, hogy háromszor rendeznének sorban három hétvégén versenyt, egyszer pedig sorban négyen – egyik sem ideális a csapatok szempontjából, de így 18 futam beleférne a sűrű menetrendbe.

A tervezett versenynaptárban az eredetileg tervezett augusztus 2-ről augusztus 9-re kerülne a Magyar Nagydíj.

július 5. – Osztrák Nagydíj

július 12. – 2. Osztrák Nagydíj

július 19. – üres

július 26. – Brit Nagydíj*

augusztus 2. – 2. Brit Nagydíj*

augusztus 9. – Magyar Nagydíj

augusztus 16. – üres

augusztus 23. – Spanyol Nagydíj

augusztus 30. – Belga Nagydíj

szeptember 6. – Olasz Nagydíj

szeptember 13. – üres

szeptember 20. – Azerbajdzsáni Nagydíj

szeptember 27. – Orosz Nagydíj

október 4. – Kínai Nagydíj

október 11. – Japán Nagydíj

október 18. – üres

október 25. – Amerikai Nagydíj

november 1. – Mexikói Nagydíj

november 8. – Brazil Nagydíj

november 15. – üres

november 22. – Vietnámi Nagydíj

november 29. – üres vagy Barheini Nagydíj, ha közben kiesne egy futam

december 6. – Bahreini Nagydíj

december 13. – Abu-dzabi Nagydíj

* Amennyiben probléma lépne fel, Hockenheimben rendezhetnék a két futamot.