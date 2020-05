Új időponttal mentenék meg az F1-es Brit Nagydíjat

A világ egyik legstabilabb versenysorozata a Forma–1, de a koronavírus okozta válság viszont őket is megrengetheti. Ettől még valószínűleg túl fognak élni, ám ha sokáig húzódik a mostani helyzet, akkor átrendeződhet a motorsport világtérképe.

Múlt héten a brit kormány hivatalosan is megerősítette, hogy nem ad speciális státuszt a Forma-1, illetve az F1-csapatok alkalmazottjainak, az országba való beutazás után két hétre karanténba kéne vonulniuk, amivel veszélybe került a júliusra tervezett mindkét Brit Nagydíj megrendezése.

Az F1-nél abban bíztak, hogy mivel az osztrák szezonkezdés után már negatív koronavírusteszttel érkeztek volna Silverstone-ba, ők is bekerülnek a kivételezett körbe, de ez nem így lett.

A Silverstone-i pálya igazgatója, Stuart Pringle a napokban arról beszélt, hogy még nem adták fel a reményt, hogy megrendezhessék idén a brit futamot, elképzelhetőnek tartja, hogy augusztusra át tudják tenni a versenyt, írja az Autosport.com. Szerinte nem okozhat problémát az F1-nek, hogy új időpontot találjon a futamnak.

A karanténszabályok június 8-án lépnek életbe, a kormány három hetente vizsgálja felül azokat. Pringle szerint az időpontváltoztatással időt nyerne a Brit Nagydíj, hogy a kormány enyhítsen a beutazási korlátozásokon. Úgy gondolja, hogy az F1-et megilletné a kivételezés, mivel a sportág fel van készülve a járványhelyzet kezelésére.

A brit verseny törlése vagy elhalasztása azt is jelenti, hogy a július 5-re és július 12-re tervezett Osztrák Nagydíjak után egyből a 420 km-es távolságban található Hungaroring jöhetne, akár már július 19-én. Az még nem eldöntött, hogy ebben az esetben a Hungaroringen is két futamot rendeznének-e, vagy még a nyáron beugrana az eredetileg a 2020-as versenynaptárban sehol nem szereplő Hockenheim is.