Káprázatos ajándékot kapott Räikkönen a karanténban

Egészen méretes meglepetés érte a jelenleg a finnországi karanténban tengődő Kimi Raikkönent: az Alfa Romeo jelenlegi pilótája megkapta a Ferraritól azt az autót, amivel utoljára, még 2018-ban futamot nyert. A 2018-as Amerikai Nagydíjon használt SF71H pénteken, kamionnal érkezett meg Finnországba.

Fotó: Kimi Räikkönen / Instagram / @kimimatiasraikkonen

A Forma-1-ben 2001 óta versenyző, 2007-ben világbajnok finn pilóta összesen 21 futamgyőzelmet szerzett az eddigi 315 futamán, és óriási meglepetés lenne, ha további győzelmekkel tudná gazdagítani a kollekcióját, így mindenképpen fontos emlékkel bővült a 40 éves versenyző garázsa.

Räikkönen a 2018-as Amerikai Nagydíjon hosszú, ötéves kihagyás után tudott újra futamot nyerni – a két siker között 113 futam és több mint 2000 nap telt el, ezzel egyébként rekordot is döntött, addig Ricardo Patrese tartotta a két futamgyőzelem közötti legnagyobb különbséget 99 versennyel. Az Instagramra feltöltött képek tanúbizonysága szerint már meg is találta a helyét: a krosszmotorjai között helyezte el a garázsban. (Räikkönen finnországi birtokán saját krosszmotorpályát is építtetett, ezért a sok motor.)