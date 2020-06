Nézők nélkül még nehezebb lesz megrendezni a Magyar Nagydíjat

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora csütörtökön egy online sajtótájékoztatón beszélt Forma-1-es Magyar Nagydíj megrendezésének részleteiről. A futamot augusztus 2. helyett végül július 19-én rendezik meg, természetesen zárt kapuk mögött, nézők nélkül.

Palkovics elmondta, hogy az F1 jogtulajdonosával, a Liberty Mediával folytatott tárgyalások során felmerült, hogy dupla versenyt rendezzenek a Hungaroringen. Pletykaszinten ez már április végén felmerült, de akkor Gyulay Zsolt cáfolta, hogy ilyesmiről szó esett volna a tárgyalásokon. Gyulay most azt mondta, hogy akkor lehetett volna két verseny a Hungaroringen, ha a Brit Nagydíj valamilyen okból kiesik. Ez végül nem történt meg, a brit karanténszabályok miatt előrehozták a magyar futamot, a Silverstone-i versenyt pedig áttették augusztusra.

Gyulay a rendezésről elmondta, hogy nézők nélkül sem lesz könnyebb dolguk a sok előírás miatt; a csapatok például nem hozzák a motorhome-jaikat, ezért egy kisebb konténervárost kell felhúzniuk a pálya területén. A tévéstábok is kisebb létszámmal lehetnek kint a helyszínen, a korábban megszokott 200-300 tévés helyett maximum 60 fő dolgozhat a hétvége alatt. Sok még a nyitott kérdés, például a pilóták elszállásolása sincs még megoldva, elképzelhető, hogy a pálya területén alakítanak ki számukra szállást. Az biztos, hogy "nem lesz császkálás", tette hozzá Gyulay. Szerinte a csapatok félnek, ezért nagyon szigorúan veszik az előírásokat, mivel komoly veszélyt vállalnak a helyszínek közti utazásokkal.

Merkely Béla úgy becsülte, hogy a csapatokkal és a pálya személyzetével együtt körülbelül 2000 ember lesz a pályán. Mindenkit le tudnak tesztelni a helyszínen, lesz egy erre külön felállított laborjuk. Úgy készülnek, hogy naponta akár 2000 vizsgálatot is el tudjanak végezni. Az F1 előírása szerint két naponta kell tesztelni. Az esetleges pozitív eseteket azonnal izolálni fogják, utána döntenek a folytatásról. Chase Carey, a Liberty vezetője nemrég úgy nyilatkozott, hogy akkor sem áll le az F1, ha valamelyik pilóta koronavírusos lesz, vagy egy csapat visszalép. Merkely szerint sokat tanulhatnak az július elejei Osztrák Nagydíj példájából. Az biztos, hogy a maszkviselés mindenki számára kötelező lesz.

Gyulay arról is beszélt, hogy a járvány miatt összes bevételi forrását elvesztette a Hungaroring, a zárt kapus rendezés is komoly csapás a pályának. Ezért a rendezés pénzügyi oldaláról is tárgyaltak a Liberty-vel; Gyulay szerint sikerült alkudniuk a rendezés jogdíjából. Konkrét összeget nem mondott, úgy fogalmazott, hogy "sokat spóroltak." A tárgyalások során egy évvel meghosszabbították a Hungaroring szerződését, vagyis 2027-ben is lesz magyar futam, amivel 6 milliárd forintot spóroltak megy a magyar államnak. Palkovics ehhez annyit tett hozzá, hogy megkezdődött a pálya felújításának tervezése, "2027-re egy másfajta Hungaroringet láthatunk majd." A magyar MotoGP-futamról elmondta, hogy a 2023-as rendezésre már 2022-ben készen kell állnia az országnak.

A nemrég kiadott versenynaptár szerint a 2020-as idény július 5-én az Osztrák Nagydíjjal kezdődik, a mezőny utána még egy hetet marad Ausztriában a második Osztrák Nagydíjra, majd Magyarország és a Hungaroring következik. Ezután jön az első pihenő, hogy rendben eljussanak Nagy-Britanniába, ahol augusztus 2-án és 9-én rendeznek két futamot. Silverstone-ból egyből Barcelonába repülnek az augusztus 16-i Spanyol Nagydíjra, majd egy hét pihenő után jön a Belga és az Olasz Nagydíj.