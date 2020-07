Leclerc 2. helye csalóka, a Ferrari csak árnyéka önmagának

A Ferrari katasztrofális időmérővel kezdte a 2020-as F1-es idényt, és bár Charles Leclerc 2. helye a futamon javított a helyzeten, az összkép így is tragikus. A szombati időmérőn Sebastian Vettel a legjobb 10-en kívül maradt, Charles Leclerc pedig csak a 7. rajthelyet szerezte meg. A Ferrari mellett a Ferrari-motoros csapatok is eléggé szenvedtek, nem véletlenül: a 2019-es szezonban kirobbant botrány hatását láthatjuk abban, hogy egy év alatt 1 másodpercet lassultak.

Hamilton a rajtbüntetés után időbüntetést is kapott, így csúszott le a dobogóról. Leclerc megmentette a Ferrari hétvégéjét, Norris élete legjobb eredményét érte el az Osztrák Nagydíjon, amit csak 11 pilóta fejezett be. Verstappen motorhiba, Albon pedig Hamilton szabálytalan védekezése miatt esett ki dobogós helyről.

2019-ben késő őszig a Ferrari motorja tűnt messze a legerősebbnek a Forma-1-es mezőnyben, aztán hirtelen minden megváltozott. A trend a korábbinál is súlyosabb mértékben folytatódott most Spielbergben, a 2020-as szezont indító Osztrák Nagydíjon, ahol az időmérőn egy másodperccel volt lassabb a Ferrari tempója a 2019-es kvalifikációhoz képest. Szerencsével végül elcsíptek egy második helyet Charles Lecerc révén, de hogy gond van a Ferrarival, azt a testvércsapatok, az Alfa Romeo és a Haas szenvedése is mutatta.

Az adott csapat legjobb 2019-es és 2020-as köridejét összehasonlítva azt látjuk, hogy a Ferrari 920 ezredmásodpercet lassult egy év alatt,

az Alfa Romeo ennél is többet, 1,119 másodpercet vesztett, a Haas pedig megúszta 619 ezredes lassulással. A Ferrari-motoros csapatokon kívül csak a Red Bull nem tudott gyorsulni a 2019-es időmérőhöz képest, de az ő 38 ezredes lassulásuk elenyésző.

Eközben a Mercedes 323 ezredet, az AlphaTauri 360 ezredet, a McLaren és a Renault majdnem fél másodpercet, a tavalyi sereghajtó Williams több mint 7, a Racing Point pedig több mint 9 tizedet gyorsult egy év alatt.

Fontos hozzátenni, hogy Ausztriában hajszállal van csak egy perc fölött egy ideális kör, tehát az 1 másodperces romlás igencsak jelentősnek mondható.

A számok alapján nem nehéz belátni, hogy nem csapatspecifikus problémáról van szó, vagyis abban az értelemben igen, hogy csak a Ferrari motort használó csapatoknál van komoly gond. Érdemes ránézni viszont a sebességmérő pontoknál rögzített adatokra is, amik alapján kiderül, hogy más gond is van a Ferrarinál: volt, ahol Leclerc több mint 10 km/h-val volt lassabb, mint az Alfa Romeót vezető Antonio Giovinazzi. Tehát nem feltétlenül csak a Mercedeshez és a Hondához mérve van komolyabb lemaradásuk.

A Sky Sports F1-szakértői, Anthony Davidson és Karun Chandhok szinte képkockáról képkockára haladva kielemezték a Ferrari legjobb időmérős körét 2019-ből és 2020-ból. Ők is arra jutottak, hogy ez egyetlen különbség, ami látszik, hogy nincs elég erő az autóban.

A futam előtt a melegebb időjárásban bíztak, hiszen melegben tradicionálisan erősebb a Ferrari, de végül nem ezen, inkább a többiek kiesésén múlt, hogy Leclerc a dobogón végzett. Hamilton időbüntetése nélkül még meglett volna a dobogó Leclerc-nek, de mindkét Red Bull előle, még dobogós helyről esett ki. Persze Vettel 10. helye sem valós indikátor, mert a német pár hellyel előrébb végezhetett volna, de megint közbejött egy 2019-ben már többször látott buta hiba.

Vezethetetlen a kocsi

A szombati időmérő után senki nem volt elragadtatva a Ferrari teljesítményét látva. A csapat jövőjét jelentő tehetség, Charles Leclerc nyíltan kimondta, hogy közel sincsenek ahhoz, mint ahol szeretnének lenni, ugyanakkor világos, hogy nem számíthatnak csodára a vasárnapi futamon.

Sajnos most ennyit tudunk felmutatni, úgyhogy keményen kell dolgoznunk, hogy jobb autónk legyen a jövőben. Nem szabad, hogy a szombati eredmény demoralizáljon minket, bár tény, hogy nem erre számítottunk, nem tartunk ott, ahol szeretnénk

– mondta Leclerc. A futam után sem voltak sokkal optimistábbak, bár a második helye azért némi örömre adott okot. „Nagyon boldog vagyok, nem számítottam erre, felér egy győzelemmel” – mondta a monacói pilóta a második helyéről, majd azzal folytatta, hogy

Volt némi szerencsénk természetesen Hamilton büntetésével. Pár ütközés is jól jött, ez volt a tervünk, hogy minden lehetőségre lecsapjunk, mivel nem volt meg a sebességünk ahhoz, hogy csak arra építve a második helyen érjek célba. Nagyon elégedett vagyok, de még rengeteg munka vár ránk.

Vettel, aki csak 11. lett az időmérőn, meglepődött azon, mennyire távol vannak az élmezőnytől. A négyszeres világbajnok német pilóta szerint többre számítottak. A futamon elért 10. helye után sem volt kifejezetten boldog:

Örülök, hogy csak egyszer pördültem meg

– mondta, hozzátéve, hogy amikor Carlos Sainz mellett megfordult, akkor is a kocsi hátulja fölött vesztette el az irányítást, és ez többször is megtörtént vele a futam alatt, csak azoknak nem lett teljes megfordulás a vége.

Egyértelmű a tettenérés hatása

Tíz perccel a barcelonai kollektív teszt vége után, február 28-án késő délután közölte a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), hogy titkos egyezménnyel lezárta a Ferrari motorjai ellen, még a 2019-es szezonban indított vizsgálatát. A csapat nem kapott büntetést, a riválisok és a szurkolók nem kaptak magyarázatot. Nagyjából csak az derült ki, hogy ha volt is valami, amivel trükközött, netán csalt a Ferrari, az annyira bonyolult volt, hogy az FIA nem is nagyon bonyolódott bele a vizsgálatba, attól tartva, hogy nem tudja majd igazolni a gyanúját.

Bár büntetést nem róttak ki az ügyben, mégsem maradt hatás nélkül a 2019-es vizsgálat: ennek az eredményét látjuk a Ferrari-motoros csapatok lassulásában.

De mi volt ez az állítólagos csalás? 2019-ben két ütemben is előkerült, hogy a riválisok valami turpisságot sejtenek a Ferrarinál. Előbb az április Bahreini Nagydíj után nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke, hogy szerinte furcsa szagú gáz távozott a Ferrariból. Akkor nem lett nagy ügy a dologból, a nyári szünet után viszont már inkább: az ellenfelek hol burkoltan, hogy nyíltan tettek utalást arra, hogy a Ferrari csal. Az FIA az Amerikai Nagydíj előtt egy szenzorral próbált az állítólagos csalás nyomára bukkanni, végül pedig novemberben le is foglalták a Ferrari egyik motorját, hogy tüzetesen átvizsgálhassák, hátha rábukkannak, hogyan játszhatták át (a gyanú szerint) az üzemanyag maximális áramlását ellenőrző szenzort.

A pontos módszer sosem derült ki – vagy csak nem hozták nyilvánosságra –, de amint beiktatták azt a bizonyos második szenzort, a Ferrari visszaesett, a 2020-as idényt pedig komoly visszaeséssel kezdték.

A Hungaroringre készülnek

A csapatfőnök Mattia Binotto már korábban elismerte, hogy kénytelenek voltak belátni, jelentős mértékben félrecsúszott a 2020-as Ferrari, az SF1000 alapkoncepciója, így drasztikusan át kell dolgozniuk az autót. Éppen ezért Ausztriában lényegében az eredeti szezonnyitóra, vagyis Ausztráliába szánt autóval jelentek meg, miközben lázasan dolgoznak az új koncepción, ami a Hungaroringre készülhet el. Eközben mindenki más is lázasan dolgozott, és jelentős frissítésekkel készült Spielbergbe, ennek eredményét látjuk is.

Ám a Hungaroringre szánt fejlesztői csomag is csak szépségtapasz lehet majd, ha valóban motorerőben kerültek jelentős hátrányba. Dolgozhatnak bármennyit az SF1000 aerodinamikáján, ha nincs a pilóta mögött elég erő.

A Ferrari, leginkább a csapatfőnök Mattia Binotto már február óta hangoztatja, hogy gondjaik vannak, de ezt a többség – minket is beleértve – leginkább úgy értette, hogy a legjobb három csapat versenyében egyértelműen az utolsó helyre kerültek. Arra kevesen számítottak, hogy a Ferrari a McLarentől és a Racing Pointtól is simán kikaphat majd az időmérőn.

Innen pedig nehéz lesz visszajönni, főleg, hogy a 2020-as szezon minden bizonnyal jóval rövidebb lesz, mint a korábbiak, tehát a hibák javítására is kevesebb idő van. A következő osztrák futamból valahogy ki kell hozniuk a maximumot, abban bízva, hogy a Hungaroringre érkezve már jobban tudják, mi is van az autójukkal.

Az viszont, hogy új aerodinamikai elemekkel készülnek, nem egyértelmű jele annak, hogy biztosan jobbak is lesznek. Ha kevesebb a lóerő az autóban, egészen más beállítások kellenek, hogy a légellenállás és a leszorítóerő egyensúlyban legyenek a maximális teljesítmény érdekében.

(Borítókép: Sebastian Vettel a 2020-as Osztrák Nagydíj időmérőjén. Fotó: Darko Bandic / Reuters)