3 kanyarig tartott a Ferrari versenye, Leclerc letarolta Vettelt

A 2020-as Forma–1-es szezont nyitó Osztrák Nagydíjon egy 2. és egy 10. helyet szerzett meg a Ferrari, de érezhető volt, hogy a kis szerencsével elért dobogó ellenére sem tartanak ott az SF1000 teljesítményét nézve, ahol szeretnének. Éppen ezért több, a július 17-19. közötti Magyar Nagydíjra tervezett fejlesztést is megsürgettek, hogy bevethessék őket a Stájer Nagydíjon, mindhiába.

Az esős időmérőn nem tudtak komoly előrelépést produkálni, a futam pedig összesen 3 kanyarig tartott a Ferrarinak, Charles Leclerc ugyanis egy érthetetlen előzési kísérlet végén letarolta a csaptattárs Sebastian Vettel autójának hátulját, mindkét kocsiban olyan súlyos károkat okozva, hogy mindkettejüknek fel kellett adni a futamot.

Leclerc két pozíciót szeretett volna nyerni a spielbergi pálya 3-as kanyarjában, de nem jól mérte fel, mennyi helye van a többi versenyző mellett a kanyarban, és miután összekoccant Vettellel, a kocsija letarolta Vettel autójának hátsó részét. Eközben Leclerc Ferrarijának az eleje, illetve a padlólemez oldala is megsérült.

Még javában tartott a futam, amikor Leclerc már az újságíróknak válaszolva elnézést kért a hibájáért. Mint elmondta, csalódást okozott a csapatnak és a szurkolóknak is, nem jól mérte fel a helyzetet, és tanulnia kell az elrontott manőverből. Hozzátette, hogy Vettel teljesen vétlen volt az esetben, ő a felelős a kettős kiesésért.

A baleset után Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke azt mondta, hogy nem az ujjal mutogatás és a bűnbak keresésének ideje van, hanem a csapatmunkáé. Együtt kell dolgozniuk azért, hogy javuljanak, ez most a fő cél.

A szombati esőzés és a vasárnapi korai kiesés azt jelenti, hogy a Ferrari nem sok mindent tudott meg a frissen fejlesztett alkatrészek hatékonyságáról, vagyis hiába vetették be őket a tervezettnél egy héttel korábban, szinte semmivel nem jutottak előrébb. Pedig előnyt jelenthetett volna a helyzet, hogy egymás után két futamot rendeztek ugyanazon a pályán, hiszen így tökéletes viszonyítási alapot kaptak volna arról, mennyit is érnek az új fejlesztések. Vettel is a kiemelten fontos adatgyűjtés lehetőségének elszalasztását sajnálta, hozzátéve, hogy nem értette, mi is volt Leclerc terve. (A futam után a Ferrari törölte Leclerc, Vettel és Binotto előre egyeztettet videó-sajtótájékoztatóját.)

A Ferrari két futam után a megszerezhető maximális 88 pontból csak 19-et gyűjtött be, ezzel jelenleg ötödik a konstruktőri pontversenyben. A Mercedes, a McLaren, a Red Bull és a Racing Point is előzi jelenleg őket.