Kettős győzelemmel a Mercedesé a Stájer Nagydíj

Hamilton a rajtbüntetés után időbüntetést is kapott, így csúszott le a dobogóról. Leclerc megmentette a Ferrari hétvégéjét, Norris élete legjobb eredményét érte el az Osztrák Nagydíjon, amit csak 11 pilóta fejezett be. Verstappen motorhiba, Albon pedig Hamilton szabálytalan védekezése miatt esett ki dobogós helyről.

Az esős időmérőt megnyerő Lewis Hamilton gond nélkül megtartotta első helyét a Forma-1 történetének első Stájer Nagydíján a rajtnál, és mögötte sem jött nagyobb helycsere, Carlos Sainz sak egy pillanatra tudott benézni a második helyről induló Max Verstappen mellé.

Túl sokáig viszont nem mehetett a verseny, a két Ferrari ugyanis már az első körben összekoccant, Charles Leclerc autójának az eleje és oldala, Sebastian Vettelének a hátulja tört össze teljesen. Vettelt egyből betolták a garázsba, így egy kör után ki is esett, de Leclerc sem jutott sokkal tovább, a 4. körben közölte vele a csapat, hogy számára is vége a futamnak. Az eset után Leclerc Vetteltől, a csapattól és a szurkolóktól is elnézést kért, mint mondta, tanulnia kell az elrontott manőverből.

A takarítási munkák után a 3. kör végén távozott a biztonsági autó, ez pedig lehetőséget adott előbb Valtteri Bottasnak, majd Alex Albonnak is, hogy megelőzzék Carlos Sainz McLarenjét, ezzel pedig a Mercedes és a Red Bull négy pilótájáé lett az első négy hely.

Közöttük nem sok változás jött a futam középső szakaszában, még a Red Bull korai kerékcseréje sem hozott kavarodást a sorrendben. A középmezőnyben viszont szépen haladt előre az időmérő esős körülményei között a várakozáson alulteljesítő két Racing Point, Lance Stroll és Sergio Pérez, akik már a 20. kör előtt felzárkóztak a 8-9. helyekre a két, egymással nagy csatában álló Renault mögé. A csapattársak csatáját végül Daniel Ricciardo nyerte, aki a 19. körben megelőzte Esteban Ocont, és Sainz után eredt.

Ocon pár körrel később ki is esett – elsőre úgy tűnt, hogy egy tervezett kerékcsere miatt hajt be a boxutcába, de végül betolták a Renault-t a garázsba.

8 Galéria: Kettős győzelemmel a Mercedesé a Stájer Nagydíj Fotó: Peter Fox / Getty Images Hungary

A futam második harmadában az lett a kérdés, hogy a Mercedes mikor reagál a Red Bull kerékcseréjére. Lewis Hamilton végül viszonylag gyorsan, 3 kör után követte Verstappen példáját, ám azzal, hogy ő megtartotta az előnyét a holland pilótával szemben, lehetőségük nyílt Valtteri Bottas esetében más stratégiára váltani. Ez végül a futam hajrájában egy kis külső segítséggel eredményre is vezetett – Bottas a frissebb gumijainak, illetve a Verstappen első szárnyát érő kisebb sérülésnek köszönhetően beérte a hollandot, és a két előzési kísérletéből másodikra végleg megelőzte a holland pilótát, bebiztosítva a Mercedes kettős győzelmét – Lewis Hamilton a 85. nagydíját nyerte a Forma–1-ben.

A Mercedes 2015 után tudott újra kettős győzelmet aratni a spielbergi pályán, de talán ennél is nagyobb megkönnyebbülést jelentett számukra, hogy a Stájer Nagydíjon nem jelentkezett az Osztrák GP-n tapasztalt probléma a váltó szenzoraival. Igaz, ezúttal jóval kényelmesebb helyzetben voltak, Hamilton első helye egy pillanatra sem volt veszélyben, és Bottas is nagyobb erőfeszítés nélkül beérte Max Versteppent.

A nap meglepetését a két Racing Point, azon belül is inkább Sergio Pérez okozta, aki az eredeti rajthelyén 11 pozíciót javítva a 6. helyen zárt, de a csapattárs Lance Stroll sem sokkal maradt el mögötte, őt a 7. helyen intették le. Mindkét Racing Point kockázatos manőverekbe kezdett a futam hajrájában, Pérez egy törött első szárnnyal jött ki a sajátjából, ennek is köszönhetően tudta az utolsó métereken megelőzni őt és Strollt is Lando Norris. Norris a végén nagyot küzdött az ötödik helyért, aminek köszönhetően két futam után dobogós helyen áll az összetett pontversenyben.

A futam leggyorsabb köréért járó plusz egy pontot a McLaren versenyzője, Carlos Sainz kapta, aki 1:05,619-cel új versenyben futott körrekordot állított fel.

Két futam után Valtteri Bottas vezeti a világbajnokságot 43 ponttal, mögötte Lewis Hamilton a második 37, Lando Norris pedig a harmadik 26 ponttal. A csapatversenyben máris jelentős a Mercedes fölénye, a világbajnok csapat 80 ponttal áll, mögöttük a második helyen a McLaren 39, a harmadikon a Red Bull 27 ponttal.

A Forma–1 2020-as idénye július 19-én a Magyar Nagydíjjal folytatódik majd.

(Borítókép: Lewis Hamilton ünneplés közben. Fotó: Joe Klamar / Pool / Reuters)