Hamilton nyerte a portugál nagydíjat, megdöntötte Schumacher győzelmi rekordját

Izgalmas versenyre lehetett számítani a portugál nagydíjon, mivel a portimãói pálya új a naptárban mind a csapatok, mind a pilóták, mind a gumigyártó számára. A Pirelli nem is tudott okosat mondani arról, mire lehet számítani az abroncsokkal kapcsolatban, mindenki sötétben tapogatózott. Emellett az is nehezítette a felkészülést és a tesztelést, hogy két szabadedzést is félbe kellett szakítani, ráadásul a vasárnapi futamra szelet és esőt is jósoltak, ami ugyancsak felrúghatta a papírformát.

A kissé kaotikus rajtnál a pole pozícióból induló Hamilton megőrizte vezető helyét, Verstappen lerajtolta Bottast, de a finn vissza tudott vágni a 2. kanyarban. A holland kisodródott, majd amikor visszajött, beforgatta Pérezt, miközben Hamilton lelassult, és Bottas, valamint Sainz is elment mellette. Közben eleredt az eső, a versenyzők rengeteget csúszkáltak. A második körben Sainz Bottast is otthagyta, és az élre állt. Őt Bottas, Hamilton, Lando Norris, Verstappen, Raikkönen, Ricciardo, Leclerc és Gasly követte.

Verstappen megforgatja Pérezt

Sainz megfutotta a leggyorsabb kört, de Bottas is gyorsult, majd a hatodik kör elején meg is tudta előzni a spanyolt. Raikkönen a remek rajtja után (10 helyet ugrott előre) folyamatosan esett vissza az Alfával, a 10. körben már csak a 10. helyen haladt. Hamilton is elment Sainz mellett, a McLarennél vészesen fogytak a lágy gumik, de Verstappen is a bal első kopására panaszkodott a 11. körben.

Bottas és Hamilton magabiztos előnyt építettek ki az első két helyen, őket bő négymásodperces hátrányból üldözte Verstappen, majd Sainz és Leclerc következett.

A Ferrari monacói pilótája a 12. kör elején aztán simát otthagyta jövő évi csapattársát, és feljött a negyedik pozícióba.

A közepes keveréken rajtolók (Bottas, Hamilton és Leclerc) jóval nagyobb tempót tudtak autózni, a lágyak szinte alig tapadtak. Raikkönen cserélt először, aztán jött Ricciardo is a 15. körben. A McLarenek továbbra is szenvedtek, Sainzot Gasly, Norrist pedig Stroll szorongatta.

Stroll utolérte Norrist, meg is előzte külső ívről, de korán zárta be az ajtót, Norris pedig megforgatta. 18 kör alatt mindkét Racing Point túl volt 1-1 piruetten. Stroll és Norris is a bokszba kényszerültek a manőver után, ráadásul később a kanadai öt másodperces időbüntetést is kapott.

Stroll és Norris ütközése

Aztán a 20. körben Hamilton megunta az óvatoskodást a gumival, és a célegyenes végén simán megelőzte Bottast, amivel átvette a vezetést, majd szinte azonnal faképnél hagyta csapattársát. Verstappen a 24. körben állt ki cserélni először, ami után a hatodik helyre jött vissza Hamilton, Bottas, Leclerc, Gasly és Sainz mögé. Őt Ocon, Vettel, Russell és Pérez követte, utóbbi az ütközése után már az első körben közepes keverékre váltott.

Hamilton elképesztő tempót diktált, egymás után autózta a leggyorsabb köröket, csak Pérez volt képes hasonló köridőkre.

Féltávnál a rekordot jelentő 92. futamgyőzelmére készülő brit már majdnem nyolc másodperccel vezetett Bottas előtt, akit tisztes távolból követett Leclerc.

Az élen álló hármasból elsőként Leclerc ment ki friss gumikért a 35. körben, és keményekkel tért vissza a pályára, méghozzá a 4. pozícióba. Hamiltont a 40. körben hívták ki kemény abroncsokért, egy körrel később Bottas is cserélt, de forgalomba keveredett. A kiállások után az első négy helyezett, azaz Hamilton, Bottas, Verstappen és Leclerc között egyaránt 10-10 másodperces különbség alakult ki, ám ez hamarosan nőni kezdett a két mercedeses pilóta között.

A 45. körben Hamiltonnak szóltak, hogy egy kis eső érkezhet, ő válaszként repesztett egy újabb leggyorsabb kört. 20 körrel a vége előtt Sergio Pérez másodszor is kiállt friss gumikért, ő lágyakkal tért vissza a hatodik helyre. Hamilton elkezdett spórolni a kocsival és a gumikkal, Bottas pedig megjavította az ő körrekordját, miközben a top 10-en kívül vesztegelő Albon kocsiján a Red Bull 1,8 (!) másodperc alatt cserélte le a kerekeket.

LAP 50/66 Albon into the pits



The @redbullracing pit-stop crew are on 🔥 again



*Another* sub 2-second stop 🚀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/t1Z5QtOoot — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Az 54. körben Lance Stroll személyében megvolt az egyetlen kieső, akinek az első 17 kör után rémálomszerűen alakult ez a futam.

Az utolsó tíz körre az első öt helyen akkora különbségek alakultak ki, hogy szó sem lehetett semmilyen csatározásról, Hamilton (aki visszavette a leggyorsabb kört) előnye 17 másodperc volt Bottas előtt, aki tízzel előzte meg Verstappent, a hollandot 21 másodperccel követte Leclerc, mögötte pedig fél perccel volt lemaradva Pérez.

Utóbbi az 5. helyen haladt, de még ő is kapott egy kört Lewis Hamiltontól.

Aztán elkezdtek alatta fogyni a lágy gumik, és az utolsó körökre megérkezett rá Gasly, akit szintén egy másodperccel követett Sainz. Komoly harc alakult ki a mexikói és a francia versenyző között, az Alpha Tauri pilótája aztán a 65., azaz utolsó előtti kör elején körbe tudta autózni a Racing Pointot, akárcsak egy körrel később Sainz. Pérezzel jó kibabrált a csapata az utolsó etapos gumiválasztással, simán beérhetett volna ötödikként, ha nem lágyat tesznek fel neki.

Hamilton pedig senkitől sem zavartatva, mintegy 25 másodperces előnnyel ért be elsőként a célba, amivel megszerezte 92. futamgyőzelmét, és immáron nem holtversenyben, hanem egyedül csúcstartó ebben a kategóriában.

A leintés után a hatszoros világbajnok csak kereste a szavakat a csapatrádióban, annyira meg volt hatódva.

Mögötte sorrendben Bottast, Verstappent, Leclerc-t, Gaslyt, Sainzot, Pérezt, Ocont, Ricciardót és Vettelt intették le, ez az első tíz sorrendje.

A címvédő immáron 77 ponttal vezet összetettben Bottas előtt. A vb egy hét múlva Imolában az Emilia-Romagna nagydíjával folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 12 futam után (még 5 van hátra):

Versenyzők:

1. Hamilton 256 pont

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvjat 14

15. Hülkenberg 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

csapatok:

1. Mercedes 435 pont

2. Red Bull 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. Alpha Tauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3